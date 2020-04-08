С пятницы ношение защитной маски в общественных местах обязательно

Начиная с пятницы 10 апреля, все без исключения, посещающие общественные места, обязаны носить защитные маски.

В общественных местах, где существует вероятность контакта с другими людьми, вы должны будете носить маску или респиратор, а те, у кого их нет, должны будут прикрыть рот и нос шарфом, платком или другими средствами. Защитные перчатки также рекомендуются.

Министерство здравоохранения напоминает, что во время карантина людям рекомендуется как можно больше избегать места скопления людей, по возможности работать из дома, держаться на расстоянии друг от друга во время общения, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей. Если вы испытываете симптомы заболевания, обратитесь за медицинской помощью, не ходите в медицинские учреждения самостоятельно.