ПАМЯТКА

С понедельника начали работать парикмахерские

Апрель 27, 2020 16:57

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Уже с понедельника свою работу смогли начать парикмахерские, и именно в отношении их деятельности и у людей, и у самих парикмахеров возникает больше всего вопросов: что можно, а чего нельзя.

Такими инструкциями поделилась советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте. Итак, какие услуги предоставлять можно, а какие категорически нельзя.

Можно:

  • Стричь, красить, укладывать волосы и т.п.
  • Делать маникюр, гелевый маникюр и др.
  • В барбершопах — стричь бороды (брить нельзя, только стричь).

Нельзя:

  • Предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет.
  • Проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку для этого требуется прикасаться к коже.
  • Делать депиляцию (воском или иным способом).
  • Не разрешаются никакие косметологические услуги, т.е. коррекция бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц.
  • Массаж лица.

Что касается самих специалистов, то предоставлять свои услуги они могут только в масках, перчатках и защитных очках или защитных щитках. Одноразовые перчатки и маски надо будет менять, а защитные маски и щитки — дезинфицировать после каждого клиента. Помещения необходимо проветривать каждый час.

Необходимо соблюдать расстояние между клиентами, принимать только тех клиентов, которые носят защитные средства.

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