С понедельника начали работать парикмахерские
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Уже с понедельника свою работу смогли начать парикмахерские, и именно в отношении их деятельности и у людей, и у самих парикмахеров возникает больше всего вопросов: что можно, а чего нельзя.
Такими инструкциями поделилась советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте. Итак, какие услуги предоставлять можно, а какие категорически нельзя.
Можно:
- Стричь, красить, укладывать волосы и т.п.
- Делать маникюр, гелевый маникюр и др.
- В барбершопах — стричь бороды (брить нельзя, только стричь).
Нельзя:
- Предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет.
- Проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку для этого требуется прикасаться к коже.
- Делать депиляцию (воском или иным способом).
- Не разрешаются никакие косметологические услуги, т.е. коррекция бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц.
- Массаж лица.
Что касается самих специалистов, то предоставлять свои услуги они могут только в масках, перчатках и защитных очках или защитных щитках. Одноразовые перчатки и маски надо будет менять, а защитные маски и щитки — дезинфицировать после каждого клиента. Помещения необходимо проветривать каждый час.
Необходимо соблюдать расстояние между клиентами, принимать только тех клиентов, которые носят защитные средства.