С понедельника начали работать парикмахерские

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Уже с понедельника свою работу смогли начать парикмахерские, и именно в отношении их деятельности и у людей, и у самих парикмахеров возникает больше всего вопросов: что можно, а чего нельзя.

Такими инструкциями поделилась советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте. Итак, какие услуги предоставлять можно, а какие категорически нельзя.

Можно:

Стричь, красить, укладывать волосы и т.п.

Делать маникюр, гелевый маникюр и др.

В барбершопах — стричь бороды (брить нельзя, только стричь).

Нельзя:

Предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет.

Проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку для этого требуется прикасаться к коже.

Делать депиляцию (воском или иным способом).

Не разрешаются никакие косметологические услуги, т.е. коррекция бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц.

Массаж лица.

Что касается самих специалистов, то предоставлять свои услуги они могут только в масках, перчатках и защитных очках или защитных щитках. Одноразовые перчатки и маски надо будет менять, а защитные маски и щитки — дезинфицировать после каждого клиента. Помещения необходимо проветривать каждый час.

Необходимо соблюдать расстояние между клиентами, принимать только тех клиентов, которые носят защитные средства.