Listen to «С понедельника начнут работать детские дошкольные учреждения, интервью с директором детского сада» on Spreaker.

Мы уже рассказывали о том, что в рамках смягчения условий карантина правительство приняло решение о том, что с 18 мая могут возобновить свою работу дошкольные учреждения нашей страны. При этом Минздравом рекомендуется не отправлять в детские сады тех детей, у которых есть какие-либо хронические заболевания либо они проживают совместно с людьми из группы риска — то есть, старше 60 лет. При этом, если попасть в детский сад нет возможности по уважительным причинам, родители смогут оставить ребенка дома и продлить бюллетень по присмотру за ним. Если же садик принимает детей, а сами родители решают оставить его дома, то листок нетрудоспособности им не будет положен. О том, как идет подготовка к возвращению детей в детский сад, а также о том, какой процент родителей приведет их в садик, мы решили поинтересоваться у руководителя одного из детских садов Висагинаса Ирины Офицеровой.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. С 18 числа мы открываем детский садик. Детский садик подготовлен, проведена гигиеническая обработка, и мы будем встречать детишек. Работа будет так построена, что будем придерживаться принципа изоляции между группами, и сотрудники — те, которые работают в группах, — они не будут контактировать с другим персоналом, который не работает с детьми.

— А какой процент детей сейчас вернется в садик?

— В нашем детском садике, если взять 196 детей по списку, то 112 приходят. Мы считаем, что это много придет, потому что родители так решили — им, видимо, надо на работу. Но они знают все требования. Они подходят ко входу в группы, с масками. Они должны продезинфицировать свои руки дезинфекционными средствами, и их встречает воспитатель. Разрешено будет зайти по одному родителю с ребенком. Примет воспитатель в маске, опросит, возьмет ребенка в группу, и тогда уже заходит другой родитель — мы так будем делать прием.

— А в группе воспитатель будет уже находиться с детьми без маски, да?

— Да, только они встречают родителей в масках, опрашивают, и тогда они уже в группе снимают маску и работают с детьми. Потому что, считайте, что в группу пришли уже все дети здоровые. Мы будем еще, когда встречаем ребенка, измерять бесконтактным термометром температуру ребенка. Приобрели термометры на все группы, и воспитатель будет измерять температуру.