С понедельника открылась национальная библиотека Мажвидаса

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С понедельника открылась национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса. На этом этапе библиотека предоставляет только часть услуг и некоторые услуги — с ограничениями. Время работы библиотеки — с 10 до 19 часов, по субботам и воскресеньям — с 10 до 18.

Важно также отметить, что библиотека теперь позволяет взять книги из общего фонда домой. Об этом подробно вам расскажут в самой библиотеке.

Как и в других общественных местах, здесь действуют карантинные меры: маски, дезинфекторы, расстояние между читателями.

Напомним, что жители Вильнюса во время карантина могут заказывать книги из библиотек на дом. Читатель может заказать книги раз в неделю — по понедельникам — в электронном каталоге или по телефону.

В течение следующих дней недели работники библиотеки доставят книги читателям и передадут их бесконтактным способом — оставят у дверей. После завершения карантина все книги необходимо будет вернуть в те библиотеки, из которых они были доставлены.