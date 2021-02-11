С понедельника смогут открыться магазины и салоны красоты

С понедельника смогут открыться небольшие магазины со входом с улицы, салоны красоты и массажные салоны.

Откроются также цветочные магазины, рынки. Разрешат проводить индивидуальные тренировки на улице. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что надеется на то, что к жесткому карантину возвращаться не придется.

“Мы все можем делать постепенно. Ведь есть опыт других стран, который не привел к успеху”, – продолжила она.

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Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну. Теперь необходимо сдать в общей сложности три теста на COVID-19: один сразу по приезде и еще два – на второй и на восьмой день 10-дневного карантина.

Из 33 стран Африки и Южной Америки в Великобританию могут приезжать только те, у кого есть британское гражданство или вид на жительство в Соединенном Королевстве. Они должны сами оплатить проживание в отеле на время карантина. Нарушителям правил грозит штраф размером до 2000 фунтов (около 2280 евро), если речь идет о тестах, и до 10 000 фунтов – если нарушение касается карантина

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В Тель-Авиве начали проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 иностранных рабочих и соискателей статуса беженца.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Речь идет, в частности, о гражданах таких стран, как Филиппины, Молдавия, Нигерия, Южный Судан и Эритрея.

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Водителям автомобилей в Германии в дальнейшем может быть предписано иметь с собой в транспортном средстве минимум две маски.

Об этом сообщила газета Die Saarbrücker Zeitung со ссылкой на министерство транспорта. Ведомство направило соответствующее предложение в комитет бундестага по петициям. Изменения могут быть внесены в положение о допущении транспортных средств к уличному движению и предусмотрены и на период по окончании пандемии.

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Корпорация Facebook расширит список случаев, в которых будет удалять посты, касающиеся вопросов здравоохранения и содержащие ложную информацию.

Речь идет, в частности, о записях о коронавирусе, вакцине от него, кампаниях вакцинации в целом, а также об утверждениях о том, что вирус нового типа был создан искусственно, а прививки – опасны, токсичны и вызывают аутизм. Кроме того, удалению будут подлежать группы, страницы и учетные записи, способствующие распространению подобных постов, сообщили в пресс-службе компании.