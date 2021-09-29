Covid-19 Вакцинация

С пожилыми людьми о прививках нужно разговаривать индивидуально

Автор Евгений Русаков
С пожилыми людьми о прививках нужно разговаривать индивидуально
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С непривитыми людьми пожилого возраста о прививках нужно разговаривать индивидуально. Такую рекомендацию дала команда независимых экспертов при Правительстве Литвы. По словам советника премьера Живиле Гудлявичиене, уже недостаточно коротких телефонных разговоров. Теперь нужны более продолжительные разговоры, чтобы убедить сомневающихся в пользе прививки.

Согласно выводам иностранных и литовских экспертов, люди, которые не прививаются, чаще всего думают о собственном благополучии, не думая об общественном. Также это люди, которые склонны не верить власти, не признающие авторитетов, рассчитывающие только на собственное мнение. Среди непривитых пожилых людей главенствует мнение, что им осталось уже немного, поэтому смысла в прививке они не видят. Также есть и те, кто скептически смотрит на саму идею вакцинации. По этой причине достучаться до этих людей очень сложно, и коротких бесед недостаточно.

По словам советника премьер-министра, именно индивидуальные разговоры с этими людьми с приведением примеров других пожилых людей, которые лежали в больнице и в реанимации, помогут в этой ситуации. В планах организация конференции с участием экспертов, Правительства, представителей министерств и негосударственных организаций. Во время конференции планируется обсуждение вопросов, актуальных пожилым людям, польза прививок и других вопросов.

На фоне этой темы хотелось бы напомнить о последней статистике. Она не радует. За последние сутки эксперты зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом. Умерло 11 человек, 9 из которых не были привиты или привиты частично. Отметим, что 8 умерших человек были из возрастной группы 70-89 лет. Общий показатель заболеваемости составляет почти 635 случаев на 100 тыс. населения.

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