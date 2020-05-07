Listen to «С праздником, коллеги!» on Spreaker.

Сегодня, 7 мая, в Литве отмечается День возрождения печати, языка и книги, а журналисты по традиции отмечают в этот день свой профессиональный праздник. Помимо этого, 7 мая вошло в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.