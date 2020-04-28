С приближением Дня матери — изменения на дорогах Литвы

Премьер-министр Саулюс Сквернялис с приближением Дня матери рассказал, что посещать кладбища можно. При этом он призвал придерживаться рекомендаций и на выходных не ездить поздравлять своих близких.

“Кладбища — это одна ситуация. Придерживаясь мер безопасности, без массовых скоплений, — можно. А вот ехать поздравлять мам — не рекомендуется” — сказал журналистам премьер страны.

По его словам, таких ограничений, как было на Пасху, не будет. Однако около кладбищ могут быть полицейские патрули, которые будут следить за порядком.

Так, например, сообщается, что 2 и 3 мая будет регулироваться движение в районе кладбищ Рокантишкю, Карвелишкю и Кайрену.

Около остановок общественного транспорта, на кольцевых разворотах и около входов на кладбища будет запрещена парковка автомобилей. Участников дорожного движения просят быть внимательными, придерживаться правил дорожного движения и указаний регулировщиков.

Напомним, что в связи с карантином пользоваться общественным транспортом следует, используя все средства защиты: носить защитные маски, держаться на расстоянии от других пассажирова, занимать сидячие места.

По случаю Дня матери несколько слов решил сказать и вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис: