С сегодняшнего дня бюллетени, связанные с карантином, могут быть выданы и задним числом

С сегодняшнего дня все бюллетени, связанные с карантинными мерами, могут быть выданы и задним числом. Это означает, что, если родители, присматривающие за детьми дошкольного и младшего школьного возраста, не успеют или не смогут дозвониться в поликлинику, а врачи, соответственно, не выдадут вовремя бюллетень, его можно будет получить задним числом на протяжении всей этой недели, до 20 марта.

Если появится необходимость и этот период нужно будет продлить, общественность об этом будет немедленно проинформирована.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, в настоящий момент предпринимаются все меры, чтобы ситуация стабилизировалась без паники или спешки. Он также добавил, что с принятием радикальных мер всей общественности приходится приспосабливаться к новым условиям очень быстро, таким же образом принимать решения и реагировать на поступающие вызовы.

Абсолютно логично, что за один день все желающие получить бюллетень его не получат. Поэтому глава Минздрава попросил запастись терпением. Семейные врачи смогут выдавать бюллетени дистанционным образом до 27 марта. При выдаче бюллетеня в справке будет указана причина “Эпидемиологическая ситуация” и данные ребёнка, за которым осуществляется присмотр. Помимо этого принято решение, что во время карантина представители “Содры” не будут приглашать к себе пациентов, взявших бюллетень, а всю нужную им информацию уточнят дистанционным образом.