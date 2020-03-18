С сегодняшнего дня и на время всего карантина в Вильнюсе появится горячая линия 1644.

По этому номеру могут звонить все жители Вильнюса, нуждающиеся в помощи или консультации. Люди пожилого возраста или люди с ограниченными способностями, которые позвонят на горячую линию, смогут рассчитывать на помощь волонтёров, которые позаботятся о еде, лекарствах или других необходимых вещах для этих людей. Позвонившие также смогут получить всю подробную информацию о 2-недельной самоизоляции, а также инструктаж о том, как быть и что делать, если нет возможности самоизолироваться у себя дома. Между тем важно не перепутать и в случае первых подозрительных симптомов, таких как высокая температура, кашель, боль в горле и затруднённое дыхание, звонить на короткий номер 1808 или на горячую линию Нац. центра общественного здоровья по номерам 8-618 79984 или 8-616 94562. В настоящий момент горячая линия 1664 уже регистрирует первые звонки от людей пожилого возраста с просьбой о помощи в доставке еды. Необходимо отметить, что благотворительная организация “Maisto bankas” также выразила готовность и желание помочь людям, и позаботится, чтобы продукты были доставлены прямо под двери нуждающихся.