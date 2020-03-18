С сегодняшнего дня и на время всего карантина в Вильнюсе появится горячая линия 1664

На время всего карантина в столице запускается телефон “Горячей линии” 1664.

По этому номеру могут звонить все жители Вильнюса, нуждающиеся в помощи или какой-либо консультации.

Люди пожилого возраста или люди с ограниченными возможностями, которые позвонят на горячую линию, смогут рассчитывать на помощь волонтёров — они позаботятся о еде, лекарствах или других необходимых вещах для таких людей.

Позвонившие также смогут получить всю подробную информацию о 2-недельной самоизоляции, а также инструктаж о том, как быть и что делать, если нет возможности само изолироваться у себя дома.

В случае первых подозрительных симптомов, таких как высокая температура, кашель, боль в горле и затруднённое дыхание, звонить на короткий номер 1808 или на горячую линию Национального центра общественного здоровья по номерам 8-618 79984 или 8-616 94562.

В настоящий момент горячая линия 1664 уже регистрирует первые звонки от людей пожилого возраста с просьбой о помощи в доставке еды. Необходимо отметить, что благотворительная организация “Maisto bankas” также выразила готовность и желание помочь людям, и позаботится, чтобы продукты были доставлены прямо до дверей нуждающегося.