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С сегодняшнего дня изменилось расписание поездов

Автор RUSRADIO LT 22

Из-за упавшего в связи с карантином потока пассажиров с сегодняшнего дня меняется расписание поездов – их будет меньше.

Временно остановлены 32 рейса, изменено расписание еще пяти маршрутов. Однако необходимое междугороднее сообщение будет обеспечено, заверила компания Lietuvos geležinkeliai.

Изменения коснутся маршрутов между Вильнюсом и Кеной, Тракаем, Каунасом и Клайпедой, а также некоторых рейсов из Каунаса, Радвилишкиса и Клайпеды.

По данным ЛЖД, в последнее время поток пассажиров, по сравнению с тем же периодом прошлого года, упал почти на 70 процентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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