Covid-19

С сегодняшнего дня изменился список пораженных стран

Автор Анжелика Орлёнок 43
С сегодняшнего дня изменился список пораженных стран

С сегодняшнего дня меняется список пораженных стран. С 14 июня не придется изолироваться тем, кто приезжает из Польши, Эстонии, с Тенерифе, Майорки, из Гран-Канарии и еще 15 стран.

Как и до сих пор, тест на COVID-19 не раньше чем за 72 ч. до прибытия должны сдать путешественники, приезжающие из любой страны, если они не привиты или не переболели коронавирусом.

Согласно новым правилам, изолироваться на надо детям до 7 лет. А детям с 7 до 16 лет не надо изолироваться, если их тест на коронавирус отрицательный.

Если тест сдается в Литве, то придется отправиться на самоизоляцию до получения его результата.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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