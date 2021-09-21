С сегодняшнего дня Литва в чёрной зоне заболеваемости

С сегодняшнего дня Литва вступила в чёрную зону заболеваемости коронавирусом. Напомним, что ещё буквально вчера наша страна находилась в красной зоне.

За последние сутки было зафиксировано 1155 новых случаев заболевания коронавирусом. 18 человек умерло, 15 из них были не привиты или привиты не полностью. Все умершие принадлежали возрастной группе от 60 до 99 лет. Средний показатель заболеваемости составляет более 504 случаев на 100 тыс. населения. Ковид-пациенты в настоящий момент занимают 997 больничных коек.

Стоит отметить, что только за последние сутки количество изолированных жителей составило более 4,7 тыс. человек. Всего же по стране в самоизоляции находится более 59 тыс. человек. Если говорить о вакцинации, то за вчерашний день специалисты привили более 7,8 тыс. Из них более 1,1 тыс. человек получили третью дозу. Общее количество людей, прошедших полный курс вакцинации, составляет почти 1,6 млн.

Между тем в столице теперь можно будет привиться и в поликлиниках. Об этом сообщило Вильнюсское самоуправление. При этом возможность привиться остаётся в аптеках и в центре вакцинации Litexpo. К слову, центр вакцинации будет работать до зимы. Напомним, что для получения прививки в этом центре вакцинации можно зарегистрироваться через интернет на странице koronastop.lrv.lt, по короткому номеру 1808 или же попросту приехав в центр вакцинации Litexpo. Между тем для того, чтобы получить прививку в поликлинике, необходимо обращаться непосредственно в медучреждение.

Тем временем пункты вакцинации на пл. Лукишкю и по адресу ул. Герулайчё, 1 с октября перестанут работать. Не будут курсировать и вакцинационные микроавтобусы. Такое решение столичное самоуправление приняло после оценки темпов вакцинации в Вильнюсе.