С сегодняшнего дня можно получить цифровой ковид-сертификат ЕС

С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат ЕС, который упрощает поездки между странами Европейского сообщества.

Цифровой ковид-сертификат ЕС выдается тем, кто переболел, привился или сдал тест на коронавирус.

В ковид-сертификате ЕС указываются лишь необходимые данные: имя, фамилия, дата рождения, соответствующая информация о вакцинации или выздоровлении и уникальный идентификатор. Страны, которые посещает человек, не имеют право хранить информацию.

Визуально европейский документ будет похож на литовский “паспорт возможностей”. Пока что этот документ будет распространяться только на поездки (тестирование, изоляцию). Что же касается внутренних правил, то каждая из стран может устанавливать собственные требования, предъявляемые к туристам.

Получить европейский сертификат в нашей стране можно будет двумя способами – через систему esveikata или у семейного врача. Предполагается, что он начнет действовать на следующей неделе.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.