Covid-19 Вакцинация

С сегодняшнего дня можно зарегистрироваться на третью прививку

Автор Евгений Русаков
С сегодняшнего дня можно зарегистрироваться на третью прививку

С сегодняшнего дня можно зарегистрироваться на третью прививку

Министерство здравоохранения Литвы приняло решение насчёт третьей прививки от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Арунас Дулькис. Зарегистрироваться на вакцинацию можно уже с сегодняшнего дня. Регистрация проходит на странице koronastop.lt или позвонив на короткий номер 1808. Третья прививка предназначена для людей, у которых после второй прошло не менее полугода. В числе приоритетных групп медперсонал, работники скорой помощи, мобильных пунктов, аптек, лабораторий и, что важнее всего, все лица возрастной группы 65+. Прививать будут вакцинами Pfizer и Moderna. Решение о ревакцинации приняли после исследований, показавших, что после 6 месяцев количество антител в организме значительно уменьшается. Представители Минздрава также рассказали, что со временем третью прививку смогут получить абсолютно все, кто пожелает это сделать. Что же касается ревакцинации, то начнётся она предположительно в середине сентября.

Существует риск возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа

Эксперты говорят, что существует риск возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. По их словам, такое двойное заболевание может создать сильную нагрузку на организм человека. Вместе с этим они подчеркнули необходимость вакцинации против обеих инфекций, поскольку любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых её разработали. Поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот. Прививаться от гриппа специалисты советуют за месяц до наступления предполагаемого подъёма заболеваемости, т.е – в этом или следующем месяце. А между прививками рекомендуется сделать интервал в минимум две недели, а лучше месяц.

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