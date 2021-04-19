С сегодняшнего дня открываются магазины в торговых центрах

С сегодняшнего дня в нашей стране открываются магазины в торговых центрах, кинотеатры и театры.

При этом в выходные дни смогут работать только те торговые точки, которые работали и до сегодняшнего дня. Это аптеки и салоны оптики, продовольственные и ветеринарные магазины, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы. Остальные магазины в выходные дни работать не будут.

В магазинах торговых центров должно соблюдаться условие 50 кв. м на одного покупателя, или в одном магазине можно обслуживать лишь одного человека.

С сегодняшнего дня могут возобновить свою работу также кинотеатры и театры. Посетители будут находиться в них в медицинских защитных масках или респираторах. Рассаживать зрителей будут с соблюдением расстояния в два метра. Билеты следует покупать через интернет. Разрешается проводить небольшие мероприятия. Присутствовать на них смогут не более 150 человек. Во время мероприятий продавать и употреблять еду и напитки запрещается.

Напомним, что с четверга должны заработать уличные кафе, а со следующего понедельника – спортклубы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.