С сегодняшнего дня сняты запреты на выезд из страны

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С сегодняшнего дня сняты ограничения для наших сограждан на выезд из страны. Эти ограничения действовали с середины марта.

С начала карантина пограничники не разрешили выехать из Литвы более чем 450 гражданам.

Запрет на въезд в страну для иностранцев пока остается в силе.

Напомним, что среди наших соседей Польша и Россия пока не пускают к себе приезжих, а Латвия и Беларусь въезд не ограничивают. При этом все, кто вернулся из-за границы в Литву, обязаны в течение 14 дней придерживаться самоизоляции.