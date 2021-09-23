Covid-19

С сегодняшнего дня срок изоляции сокращается с 14 до 10 дней

Автор Анжелика Орлёнок
С сегодняшнего дня срок изоляции сокращается с 14 до 10 дней
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С сегодняшнего дня сокращается срок изоляции для тех людей, которые контактировали с больным COVID-19. Теперь он будет составлять не 14, а 10 дней.

Кроме того, меняется порядок изоляции в школах. Ученики, у которых был контакт с больным, могут не изолироваться, если согласятся с перерывами в несколько дней сделать три экспресс-теста на антиген. В противном случае им также придется оставаться дома в течение 10 дней.

В учебном заведении ребенок, заболевший ковидом, подлежит изоляции. При этом изоляция не требуется для вакцинированных или переболевших ковидом учеников, педагогов и других сотрудников.

В любом случае люди с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей не должны участвовать в учебном процессе. Им рекомендуется сделать ПЦР-тест.

Минздрав обращает внимание на то, что и продолжительность изоляции 10 дней, и новый алгоритм в образовательных учреждениях применяются только к недавно изолированным лицам. Поэтому те, кто на момент вступления в силу законодательного акта уже находился на изоляции после контакта с заболевшим, продолжить учебный процесс не смогут. Однако они смогут сократить срок изоляции по новому порядку.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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