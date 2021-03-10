Covid-19 Новости

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд карантинных изменений

Автор RUSRADIO LT 474
С сегодняшнего дня вступает в силу ряд карантинных изменений

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений карантинного режима. 

В частности, с сегодняшнего дня разрешено возобновить практическое обучение и экзамены по вождению. Кроме того, будущие водители смогут повысить квалификацию в автошколах – снова будут разрешены практические уроки вождения.

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Отрицательный тест на коронавирус теперь требуется для всех прибывающих и возвращающихся в Литву. Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа перед поездкой.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, комментируя эти изменения, заявил, что в Литве устанавливается все больше случаев мутации британского коронавируса. Поэтому цель требований – предотвратить распространение коронавируса и обеспечить безопасность международных поездок.

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Помимо этого, будут проводиться языковые экзамены. Все неформальное образование осуществляется дистанционно, за исключением экзаменов и зачетов на знание иностранного языка для поступающих в зарубежные высшие учебные заведения. Участвовать в них могут не более 5 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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