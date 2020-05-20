С сентября в Литве разрешено домашнее обучение

С сентября 2020 года в Литве разрешено домашнее обучение в соответствии с общими программами дошкольного, начального и среднего образования.

Правительство утвердило порядок и соответствующие условия.

В частности, родители смогут обучать своих детей дома только после заключения специального договора со школой. В семье, готовой обучать ребенка на дому, не должно быть выявлено никаких нарушений прав ребенка в течение последних двух лет. Поэтому при подаче запроса в школу о домашнем обучении родители должны будут предоставить справку о том, что территориальное подразделение Государственной службы защиты прав ребенка не выявило никаких нарушений.