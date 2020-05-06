Listen to «С середины мая по территории стран Балтии можно будет передвигаться без ограничений» on Spreaker.

С 15 мая откроются границы между тремя странами Балтии. Граждане Литвы, Латвии и Эстонии смогут передвигаться по территории всех трех стран свободно и без соблюдения двухнедельной изоляции. Об этом во время виртуальной встречи договорились премьер-министры стран Балтии.

В то же время, глава нашего правительства Саулюс Сквернялис подчеркивает, что для граждан Литвы, Латвии и Эстонии, возвращающихся из других государств, требование двухнедельной самоизоляции остается в силе.

Также частично открываются границы Литвы с Польшей. С 11 мая требования изоляции не будут предъявляться к гражданам этих стран, прибывающим по делам бизнеса, работы и учебы. Правительству предлагается также с ближайшего понедельника открыть границы Литвы и для граждан других стран Евросоюза. Однако для них после прибытия будет необходима двухнедельная изоляция.