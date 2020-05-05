С середины мая возобновляются регулярные авиарейсы

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Правительство Литвы разрешило возобновить с середины мая регулярные авиарейсы. Озвучены также направления первых полетов. Компания Lietuvos oro uostai сообщает, что с 13 мая из аэропорта Вильнюса самолеты будут летать в Ригу и Франкфурт. «Делается это с учетом последних рекомендаций по безопасности, ситуации с коронавирусом в конкретной стране назначения и планов авиакомпаний», – заявили представители Lietuvos oro uostai.

Рейсы из Вильнюса во Франкфурт будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. В Ригу самолеты будут летать ежедневно.

Планируется, что во второй половине мая количество направлений полетов увеличится.