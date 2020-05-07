Listen to «С заявками на компенсацию за автомобиль надо немного подождать» on Spreaker.

Как мы уже рассказывали, Министерство окружающей среды подготовило программу, призванную общими усилиями улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе. Согласно этой программе, люди, у которых есть загрязняющий окружающую среду автомобиль, смогут утилизировать его и получить за это компенсацию. В общей сложности на эти цели планируется выделить 5 млн евро. И если раньше компенсацию можно было получить только на покупку так называемого зеленого автомобиля, то теперь компенсации будут выделяться и на приобретение велосипеда или самоката, либо на проезд в общественном транспорте. Как прокомментировал ситуацию министр окружающей среды Кястутис Мажейка, на покупку годового проездного билета компенсация будет составлять 260-300 евро, велосипеда или электросамоката — до 400 евро, электрического велосипеда — до 700, а электрического мопеда или мотоцикла — до 1000 евро.

Для того чтобы получить компенсацию, надо будет подать заявку и предоставить справку об утилизации загрязняющего окружающую среду автомобиля. По словам министра, “компенсация составит не больше 1000 евро. На нее можно купить и несколько транспортных средств».

Для того чтобы рассказать более подробно о том, куда следует обращаться и с чего начать процесс оформления такой компенсации, мы решили обратиться в Министерство окружающей среды. Однако специалисты этого ведомства попросили граждан страны немного подождать с такими заявками. Дело в том, что решение о выдаче компенсаций уже принято, однако старт кампании еще не дан. Предполагается, что программа начнет действовать с середины мая. Обо всех нюансах этой программы мы расскажем в нашем эфире более подробно.