С завтрашнего дня въезд в Нерингу значительно подорожает

За легковой автомобиль придется платить по 30 евро.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что это еще не все. Если в этом году увеличение сбора не поможет, то его будут повышать каждый год, могут ввести плату и на электромобили.

По словам мэра, раньше количество отдыхающих на машинах ограничивали плохие и медленные паромы, а сейчас паромы новые и быстрые, и Неринга не справляется с потоком машин.

Мэр Неринги приглашает тех, кто не бронировал жилье на лето, приезжать осенью, когда вода теплая, рыба дешевая, туристов меньше, а въезд стоит всего 5 евро.