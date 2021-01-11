Сакартвело – официальное название Грузии

Литва официально узаконила название «Сакартвело». Теперь такое название Грузии должно использоваться во всех официальных документах и письмах.

Официально еще 21 декабря Государственная комиссия по литовскому языку решила из официального перечня названий государств исключить «Грузию» и внести «Сакартвело». В решении комиссии, принятом два года назад, намечалось употреблять «Сакартвело» как второе, неофициальное, название. Переходный период, по словам специалистов, показал, что такое название очень быстро прижилось в обществе.

Отметим, что само название “Грузия” в публичном пространстве можно применять и впредь. Решение касается только официальных документов. Называть страну Сакартвело Литву просили официальные лица и дипломаты этой страны.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.