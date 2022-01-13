«Сальто вместе»: книга о веселой акробатике для всей семьи

«Каждое упражнение — это маленькая история про конкретного ребенка, его характер, интересы, увлечения. Мы словно заглядываем на минутку к героям домой, чтобы увидеть и научиться проводить время вместе, выполняя несложные, но полезные и радостные действия. … Книгу можно читать вместе с ребенком как сказку, выбирая, хотите ли вы устроить «авиашоу», сделать «рюкзак», стать «наездником» или превратиться в «куст». Главное — следовать за автором и не забывать о правилах безопасности».