«Сальто вместе»: книга о веселой акробатике для всей семьи

В канун Нового года вышла в свет отличная книга для всей семьи. Ее автор – тренер по спортивной акробатике из Висагинаса Людмила Воеводина.
Книга называется «Сальто вместе». Из подзаголовка «Веселая акробатика для всей семьи в рассказах, картинках, сказках, видео и заданиях» сразу ясно, что ждет читателей на ее страницах. Это и книга, и игра, и руководство к действию. Здесь есть упражнения, задания и даже сказки для детей. Акварельные иллюстрации нарисованы специально для книги по настоящим фотографиям. Интересное новшество – книга дополнена QR-кодами. Они ведут на канал в YouTube, где можно узнать, как выполняются некоторые упражнения.
Специалист по хорошим книгам Ольга Велавичюте, автор рубрики «Что почитать», уже успела ознакомиться с изданием. Вот что она говорит:
«Каждое упражнение — это маленькая история про конкретного ребенка, его характер, интересы, увлечения. Мы словно заглядываем на минутку к героям домой, чтобы увидеть и научиться проводить время вместе, выполняя несложные, но полезные и радостные действия. … Книгу можно читать вместе с ребенком как сказку, выбирая, хотите ли вы устроить «авиашоу», сделать «рюкзак», стать «наездником» или превратиться в «куст». Главное — следовать за автором и не забывать о правилах безопасности».