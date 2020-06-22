Самая короткая ночь в году, Йонинес. Если отмечать, то с осторожностью

Завтра в нашей стране многие начнут отмечать Йонинес – веселый летний праздник, который по популярности можно сравнить, наверное, только с Рождеством. Раньше в Йонинес даже было принято гадать, какая погода будет в зимний праздник. Если на Йонинес небо чистое и звездное, то и на Рождество будет ясно и морозно, если летняя ночь дождливая — то и та, зимняя, будет с осадками. Ну а если с погодой в нынешнем сезоне все в порядке, то размахом мероприятий Йонинес в этом году, к сожалению, похвастаться не может. Как мы знаем, даже после отмены карантина все равно остаются ограничения на проведение массовых мероприятий, а также рекомендации по безопасности. Обычно самые массовые мероприятия проходят в Кернаве, однако в нынешнем году праздник, собирающий десятки тысяч посетителей и из Литвы, и из-за рубежа, проводиться не будет — впервые за последние 50 лет. Территория заповедника открыта будет, можно будет приехать и погулять, но вот собираться компаниями и встречать праздник так, как это принято, не получится.

В некоторых других местах праздник все же пройдет. В Йонаве праздник начнется завтра с самого утра, пройдут праздничные концерты, ярмарка, ориентационная игра. Подробности — здесь: welovelithuania.com/jonines-2020.

Жители Клайпеды смогут праздновать Йонинес в Ботаническом саду КУ. Завтра с 18 до 22 часов там пройдут встречи с интересными людьми — травницей, этнологом, фитотерапевтом. Можно будет слушать музыку и прыгать через костры. Однако количество участников на празднике будет ограничено.

В столице завтра в 19 часов на пляже Салотес в Пилайте начнется уютный праздник, на котором обещаются развлечения для всей семьи. Можно будет плести венки и пускать их на воду. Обо всех мероприятиях, которые пройдут в столице, можно найти информацию на страничке madeinvilnius.lt.

Пройдет празднование Йонинес на территории Музея народного быта в Румшишкес. Подробнее о мероприятии — по ссылке: https://bit.ly/garsovaizdziai.

В Парке мифологии балтов в Саусдравай Кретингского района завтра уже с полудня будет вестись подготовка к основному действу. Гости праздника будут стричь траву, строить столб для забрасывания венков, готовить костры и плести венки. Ну а вечером начнутся магические действия и ориентационные игры. Подробнее — тут: https://bit.ly/rasos-basos.

В Неринге фольклорный фестиваль начался уже в выходные дни. Завершится он завтра. Можно будет собирать травы, плести венки и заниматься гаданием. Ссылка на этот фестиваль — https://bit.ly/folkloro-festivalis.

Напоминаем, что эпидемиологи все же рекомендуют в этом году воздерживаться от массовых мероприятий, а если вам захочется принять в них участие, — помнить о правилах безопасности.