Самая важная информация на текущий момент

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Карантин в нашей стране был объявлен 16 марта, и сегодня можно уже подвести некоторые итоги. Прежде всего — в стране работает “Горячая линия” 1808. Она была создана для того, чтобы разгрузить работников телефона службы спасения и сосредоточиться на помощи именно тем, кто почувствовал у себя симптомы заболевания. Это высокая температура, кашель, боль в горле и затруднённое дыхание.

По этому же номеру могут звонить и те, кто хотел бы обратиться в мобильный пункт проверки на коронавирус, чтобы зафиксировать точное время и место, где это можно сделать.

Для жителей столицы в течение всего периода карантина будет работать телефон “Горячей линии” 1664. По нему могут звонить все жители Вильнюса, нуждающиеся в помощи или какой-либо консультации.

Люди пожилого возраста или люди с ограниченными возможностями смогут рассчитывать на помощь волонтёров — они позаботятся о еде, лекарствах или других необходимых вещах для таких людей.

Минздрав страны подчеркивает, что людям старшего возраста для их же собственной безопасности лучше без крайней необходимости не выбираться в общественные места. Даже приобретение компенсируемых лекарств можно делегировать более молодым членам семьи. Для этого надо присоединиться к порталу esveikata.lt и указать там их контактные данные — или попросить сделать это лечащего врача, когда он будет выписывать лекарства.

Кроме того, напомним еще раз, что в десяти самоуправлениях нашей страны работают мобильные пункты, в которых после направления специалистов можно сдать тесты на наличие коронавируса. Ну а тех, кто по тем или иным причинам будет вынужден обращаться за помощью в больницы, медики просят запасаться едой, поскольку ожидание может затянуться надолго. Опубликованы на информационных порталах страны правила, согласно которым надо самоизолироваться дома на две недели в случае, если есть подозрение на коронавирус.

При этом Министерство здравоохранения подчеркивает, что люди, у которых симптомы коронавируса будут наблюдаться в легкой форме, смогут отправиться домой, где им следует соблюдать правила самоизоляции. Это делается для того, чтобы больницы могли сконцентрироваться на помощи тем больным, которым действительно необходима серьезная медицинская помощь. Здесь вы можете найти маршруты людей, у которых уже выявлен коронавирус, и проверить, не находились ли вы в тех же местах.

Общие правила поведения в период карантина пополнились правилами поведения в парках и других общественных местах — в них можно собираться лишь маленькими группами, не более 5 человек, а на детских площадках могут одновременно играть только дети одной семьи. За соблюдением правил поведения в общественных местах следят стражи порядка — сообщается, что на время карантина количество полицейских экипажей увеличено в полтора раза, с 450 до 800 в сутки.

Без необходимости не следует выбираться на улицу, а гулять надо в местах, где нет больших скоплений людей. В случае необходимости — само изолироваться. Не собираться группами более 5 человек и соблюдать расстояние от других людей около 2 метров. Максимально часто дезинфицировать руки, мыть лицо после возвращения с улицы. Правила достаточно просты, и в наших с вами силах сделать так, чтобы всем нам не пришлось сидеть на карантине бесконечно долго.