Самбурская прокомментировала суд с Дробышем

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают суд между Настасьей Самбурской и Виктором Дробышем. Звезда сериала «Универ» решила развеять слухи и впервые прокомментировала конфликт с ее экс-продюсером.

«Реальная работа по моему продвижению закончилась так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам не связанным с В.Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала. В связи с чем я обратилась в суд, чтобы признать договор, существующий лишь на бумаге, прекратившим действие. Вполне цивилизованный способ разрешения спора, если вашу позицию не хотят слышать. » — заявила Настасья в Instagram.

Самбурская отметила, что 2 февраля 2021 прошел суд, который обязал Дробыша представить девушке отчет о работе за несколько лет. Однако, в итоге, иск Самбурской суд удовлетворил частично. Так как, признал договор артистки и продюсера действующим.

«Никаких других решений судом не принято. Новых обязательств по моему продюсированию у В.Я. Дробыша не появилось, тк не было в моем иске таких требований. Мои намерения развиваться самостоятельно также не изменились»

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