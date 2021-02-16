Новости Паутина Шоубиз

Самбурская прокомментировала суд с Дробышем

Автор Эвелина Никанорова 26
Настасья Самбурская и Виктор Дробыш

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают суд между Настасьей Самбурской и Виктором Дробышем. Звезда сериала «Универ» решила развеять слухи и впервые прокомментировала конфликт с ее экс-продюсером. 

«Реальная работа по моему продвижению закончилась так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам не связанным с В.Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала.  В связи с чем я обратилась в суд, чтобы признать договор, существующий лишь на бумаге, прекратившим действие. Вполне цивилизованный способ разрешения спора, если вашу позицию не хотят слышать. » — заявила Настасья в Instagram. 

Самбурская отметила, что 2 февраля 2021 прошел суд, который обязал Дробыша представить девушке отчет о работе за несколько лет.  Однако, в итоге, иск Самбурской суд удовлетворил частично. Так как, признал договор артистки и продюсера действующим. 

«Никаких других решений судом не принято. Новых обязательств по моему продюсированию у  В.Я. Дробыша не появилось, тк не было в моем иске таких требований. Мои намерения развиваться самостоятельно также не изменились» 

Источник

Метки:

Актуальные новости

Полёты из Великобритании запрещены

Полёты из Великобритании и Северной Ирландии – запрещены

Автор RUSRADIO LT

Майкл Джексон возглавил рейтинг Forbes

Автор Эвелина Никанорова

Судьба Лукишкской площади все еще не решена

Автор RUSRADIO LT

Исследователи выяснили, в чем секрет успеха «Игры престолов»

Автор Эвелина Никанорова
В Италии создадут точную копию статуи Давида

В Италии создадут точную копию статуи Давида

Автор Эвелина Никанорова
Снизится доступность психотропных медикаментов

Снизится доступность психотропных медикаментов

Автор RUSRADIO LT

Вниманию клиентов компании Simple finance

Автор RUSRADIO LT

Столичное самоуправление не спешит вводить ограничения

Автор RUSRADIO LT

О целебных источниках, исчезнувших домах и литовских орхидеях

Автор RUSRADIO LT