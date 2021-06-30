Самое важное о новом порядке получения посылок из третьих стран

С 1 июля в странах ЕС не останется льготного налога на добавленную стоимость в отношении любых посылок из третьих стран. В связи с этим жителей Литвы ожидают изменения – стоимость абсолютно всех посылок вырастет, помимо этого их нужно будет декларировать.

На основе информации таможенного департамента и «Почты Литвы» мы представляем вам обзор самых основных изменений:

Упразднён льготный НДС на товары любой стоимости, приобретённые в электронных магазинах третьих стран. Импортный НДС будет применяться ко всем товарам, чья стоимость превышает 0,01 евро. К товарам, приобретённым до 1 июля, импортный НДС будет/не будет применяться в зависимости от того, когда декларация будет подана в таможню – если она будет принята 30 июня до полуночи, импортный НДС не будет применяться; если 1 июля или позже – импортный НДС посчитают в стоимость посылки. По словам представителей таможенного департамента Литвы, эта льгота исказила условия конкуренции, предоставив преимущество предпринимателям из третьих стран. В свою очередь, страны ЕС каждый год недобирали около 7 млрд евро налогов. В целях защиты своего рынка ЕС принял решение отказаться от этого льготного налога. Вступает в силу т.н. «система одного окошка». Эта схема начнёт работать во всех странах ЕС с 1 июля. Если продавец из третьей страны будет применять эту схему, он и будет нести ответственность за уплату НДС – при покупке товара покупатель сразу оплачивает НДС, который затем продавец переводит той стране ЕС, куда отправится посылка. После того, как почтовый оператор или доставщик срочных посылок уладит таможенные формальности, товар будет доставлен покупателю. Жители смогут самостоятельно декларировать купленные товары. На портале iMDAS жители Литвы смогут самостоятельно заполнить декларацию на купленный в третьих странах товар, если его стоимость не превышает 1 тыс. евро и если НДС не был оплачен при покупке. Жители, желающие самостоятельно задекларировать купленный товар, должны будут проинформировать об этом «Почту Литвы», другого доставщика посылок или таможенного работника. Им также нужно будет создать свой профиль на портале BAP и получить специальный EORI-код, который выдаётся совершенно бесплатно в течение одного рабочего дня после подачи заявления. Посылки можно будет задекларировать и через «Почту Литвы». Для этого при покупке товара нужно будет указать, что «Почта Литвы» будет заниматься всеми необходимыми процедурами, и через неё будут заплачены все необходимые налоги. После получения сообщения о прибывающей посылке, на странице «Почты Литвы» получатель должен будет указать почтовую службу Литвы в качестве посредника. Также нужно будет указать необходимую для предварительной декларации информацию. С 1 июля «Почта Литвы» будет применять новые тарифы за услуги посредника. Если стоимость посылки не будет превышать 150 евро – дополнительно нужно будет заплатить 3 евро. Если покупатель декларирует посылку не через «Почту Литвы», придётся заплатить административный налог – 1 или 2 евро (в зависимости от некоторых нюансов).

Необходимо также отметить, что в течение некоторого времени таможенная служба будет снисходительно смотреть на небольшие нарушения. Если при декларировании товаров будут допущены несущественные ошибки, покупателя не будут за это привлекать к ответственности какое-то время – представители таможни Литвы устно укажут на ошибки и несоответствия. При этом нарушения будут оцениваться согласно их масштабам. Если нарушение будет формальным, сделанным по причине технической ошибки, покупатель не будет злоупотреблять и пр. – штраф назначен не будет.

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