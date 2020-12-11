Самоизоляция – не наказание, а способ остановить вирус

Парламент страны сегодня утвердил программу нового правительства, и после принятия присяги новый кабинет министров официально приступает к своей работе. Первый пункт в плане действий нового правительство – принятие более строгих карантинных мер, которые помогут обуздать коронавирус.

Основные направления нового плана – оперативно отслеживать источники заражений и отправлять на изоляцию тех, у кого были контакты. Затем – добиться того, чтобы процент положительных тестов при тех же масштабах тестирования составлял не более 5%, и сделать все возможное, чтобы каждые сто человек не заразили сто других.

Специалисты Центра общественного здоровья подготовили памятку, в которой напоминают о том, что изоляция необходима после каждого рискованного контакта с лицом, инфицированным COVID-19. Это означает, например, что если человек после контакта с инфицированным коллегой провел на изоляции 14 дней, и после возвращения на работу через несколько дней у него снова был рискованный контакт, ему снова необходимо отправиться на изоляцию.

Исключение составляют только те, кто сам переболел COVID-19 – в течение трех месяцев после болезни им не надо изолироваться, даже если у них был контакт высокого риска.

Центр общественного здоровья получает информацию о том, что зачастую люди намеренно не сообщают о части контактов, которые были у инфицированного человека. Считается, что это делается для того, чтобы обезопасить своих близких, чтобы им не пришлось изолироваться. Однако самая главная мысль – в том, что самоизоляция – это не наказание, а основное средство, которое может помочь остановить вирус до начала вакцинации. Полное ограничение контактов и мобильности – ключевая мера в управлении ситуацией с инфекционными заболеваниями.

Изоляция является обязательной для всех, кто инфицирован COVID-19 или контактировал с инфицированным человеком. Также крайне важно обращаться к своему семейному врачу и не нарушать изоляцию тем людям, которые испытывают хотя бы малейшие симптомы заразного заболевания.

Как правильно самоизолироваться, чтобы не допустить распространения вируса?

Самое важное – человек, у которого был контакт с зараженным, должен быть изолирован в отдельном доме/квартире, хорошо изолированном другом этаже индивидуального дома с отдельным санузлом. Если нет возможности выполнить эти условия, человек, у которого был контакт с зараженным, должен быть изолирован в отдельной хорошо проветриваемой комнате (т.е. с открывающимися окнами и плотно закрывающимися дверями). Основная задача – отделиться от других людей, которые проживают вместе. Если у человека нет таких условий для изоляции, он может быть перемещен в помещение, предоставляемое самоуправлением, и таким образом снизить риск заражения для других людей.

Человек, который находится на изоляции, должен придерживаться следующих правил