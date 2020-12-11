Самоизоляция – не наказание, а способ остановить вирус

Парламент страны сегодня утвердил программу нового правительства, и после принятия присяги новый кабинет министров официально приступает к своей работе. Первый пункт в плане действий нового правительство – принятие более строгих карантинных мер, которые помогут обуздать коронавирус.
Основные направления нового плана – оперативно отслеживать источники заражений и отправлять на изоляцию тех, у кого были контакты. Затем – добиться того, чтобы процент положительных тестов при тех же масштабах тестирования составлял не более 5%, и сделать все возможное, чтобы каждые сто человек не заразили сто других.
Специалисты Центра общественного здоровья подготовили памятку, в которой напоминают о том, что изоляция необходима после каждого рискованного контакта с лицом, инфицированным COVID-19. Это означает, например, что если человек после контакта с инфицированным коллегой провел на изоляции 14 дней, и после возвращения на работу через несколько дней у него снова был рискованный контакт, ему снова необходимо отправиться на изоляцию.
Исключение составляют только те, кто сам переболел COVID-19 – в течение трех месяцев после болезни им не надо изолироваться, даже если у них был контакт высокого риска.
Центр общественного здоровья получает информацию о том, что зачастую люди намеренно не сообщают о части контактов, которые были у инфицированного человека. Считается, что это делается для того, чтобы обезопасить своих близких, чтобы им не пришлось изолироваться. Однако самая главная мысль – в том, что самоизоляция – это не наказание, а основное средство, которое может помочь остановить вирус до начала вакцинации. Полное ограничение контактов и мобильности – ключевая мера в управлении ситуацией с инфекционными заболеваниями.
Изоляция является обязательной для всех, кто инфицирован COVID-19 или контактировал с инфицированным человеком. Также крайне важно обращаться к своему семейному врачу и не нарушать изоляцию тем людям, которые испытывают хотя бы малейшие симптомы заразного заболевания.
Как правильно самоизолироваться, чтобы не допустить распространения вируса?
Самое важное – человек, у которого был контакт с зараженным, должен быть изолирован в отдельном доме/квартире, хорошо изолированном другом этаже индивидуального дома с отдельным санузлом. Если нет возможности выполнить эти условия, человек, у которого был контакт с зараженным, должен быть изолирован в отдельной хорошо проветриваемой комнате (т.е. с открывающимися окнами и плотно закрывающимися дверями). Основная задача – отделиться от других людей, которые проживают вместе. Если у человека нет таких условий для изоляции, он может быть перемещен в помещение, предоставляемое самоуправлением, и таким образом снизить риск заражения для других людей.
Человек, который находится на изоляции, должен придерживаться следующих правил
- Не оставлять место изоляции, за исключением тех случаев, когда надо провести обследование или в других случаях, на которые выдано разрешение специалиста по присмотру за здоровьем. Если человек оставляет место изоляции, он должен передвигаться на собственном транспорте, машине близких людей, на такси, или может обратиться в самоуправление (для проезда в мобильный пункт). Ехать на общественном транспорте запрещается.
- Продукты, медикаменты и другие необходимые средства надо заказывать дистанционно или попросить, чтобы об этом позаботились другие люди (например, члены семьи, друзья и т.п.), которые не находятся на изоляции, или администрация самоуправления.
- Необходимо постоянно следить за состоянием своего здоровья, и если оно ухудшилось, срочно обращаться на Горячую линию коронавируса по телефону 1808.
- Соблюдать требования экологии и личной гигиены – выбрасывать бытовые отходы в мусорное ведро с герметичным пакетом; стирать одежду обычными моющими средствами при 60-90°C; мыть посуду горячей водой с обычными моющими средствами или пользоваться посудомоечной машиной; не реже 2-3 раз в день проветривать помещение (надо широко открыть окна на 10 минут или на несколько минут сделать в помещении сквозняк); использовать отдельное постельное белье, столовые приборы и т. д.; ежедневно мыть и дезинфицировать часто используемые поверхности в комнате, например, прикроватные тумбочки, каркасы кроватей, дверные ручки и т. д.