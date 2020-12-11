Covid-19 Новости

Самоизоляция – не наказание, а способ остановить вирус

Автор Анжелика Орлёнок 52

Парламент страны сегодня утвердил программу нового правительства, и после принятия присяги новый кабинет министров официально приступает к своей работе. Первый пункт в плане действий нового правительство – принятие более строгих карантинных мер, которые помогут обуздать коронавирус. 

Основные направления нового плана – оперативно отслеживать источники заражений и отправлять на изоляцию тех, у кого были контакты. Затем – добиться того, чтобы процент положительных тестов при тех же масштабах тестирования составлял не более 5%, и сделать все возможное, чтобы каждые сто человек не заразили сто других. 

Специалисты Центра общественного здоровья подготовили памятку, в которой напоминают о том, что изоляция необходима после каждого рискованного контакта с лицом,  инфицированным COVID-19. Это означает, например, что если человек после контакта с инфицированным коллегой провел на изоляции 14 дней, и после возвращения на работу через несколько дней у него снова был рискованный контакт, ему снова необходимо отправиться на изоляцию.

Исключение составляют только те, кто сам переболел COVID-19 – в течение трех месяцев после болезни им не надо изолироваться, даже если у них был контакт высокого риска.

Центр общественного здоровья получает информацию о том, что зачастую люди намеренно не сообщают о части контактов, которые были у инфицированного человека. Считается, что это делается для того, чтобы обезопасить своих близких, чтобы им не пришлось изолироваться. Однако самая главная мысль – в том, что самоизоляция – это не наказание, а основное средство, которое может помочь остановить вирус до начала вакцинации. Полное ограничение контактов и мобильности – ключевая мера в управлении ситуацией с инфекционными заболеваниями. 

Изоляция является обязательной для всех, кто инфицирован COVID-19 или контактировал с инфицированным человеком. Также крайне важно обращаться к своему семейному врачу и не нарушать изоляцию тем людям, которые испытывают хотя бы малейшие симптомы заразного заболевания.

Как правильно самоизолироваться, чтобы не допустить распространения вируса?

Самое важное – человек, у которого был контакт с зараженным, должен быть изолирован в отдельном доме/квартире, хорошо изолированном другом этаже индивидуального дома с отдельным санузлом. Если нет возможности выполнить эти условия, человек, у которого был контакт с зараженным, должен быть изолирован в отдельной хорошо проветриваемой комнате (т.е. с открывающимися окнами и плотно закрывающимися дверями). Основная задача – отделиться от других людей, которые проживают вместе. Если у человека нет таких условий для изоляции, он может быть перемещен в помещение, предоставляемое самоуправлением, и таким образом снизить риск заражения для других людей. 

Человек, который находится на изоляции, должен придерживаться следующих правил

  1. Не оставлять место изоляции, за исключением тех случаев, когда надо провести обследование или в других случаях, на которые выдано разрешение специалиста по присмотру за здоровьем. Если человек оставляет место изоляции, он должен передвигаться на собственном транспорте, машине близких людей, на такси, или может обратиться в самоуправление (для проезда в мобильный пункт). Ехать на общественном транспорте запрещается.
  2. Продукты, медикаменты и другие необходимые средства надо заказывать дистанционно или попросить, чтобы об этом позаботились другие люди (например, члены семьи, друзья и т.п.), которые не находятся на изоляции, или администрация самоуправления.
  3. Необходимо постоянно следить за состоянием своего здоровья, и если оно ухудшилось, срочно обращаться на Горячую линию коронавируса по телефону 1808.
  4. Соблюдать требования экологии и личной гигиены – выбрасывать бытовые отходы в мусорное ведро с герметичным пакетом; стирать одежду обычными моющими средствами при 60-90°C; мыть посуду горячей водой с обычными моющими средствами или пользоваться посудомоечной машиной; не реже 2-3 раз в день проветривать помещение (надо широко открыть окна на 10 минут или на несколько минут сделать в помещении сквозняк); использовать отдельное постельное белье, столовые приборы и т. д.; ежедневно мыть и дезинфицировать часто используемые поверхности в комнате, например, прикроватные тумбочки, каркасы кроватей, дверные ручки и т. д.
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