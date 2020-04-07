Listen to «Самоизоляция в Австралии: нам нужно брать с них пример» on Spreaker.



-Константин, расскажите, пожалуйста, где вас застал карантин?

-Меня застала вся истерия с коронавирусом, когда я находился в океане. Я два месяца путешествовал по всем островам Океании и вынужден был прервать своё путешествие 20 марта, когда находился на Соломоновых островах. 20 марта я улетел последним рейсом в Брисбен и оттуда в Сидней. И там сел на двухнедельный карантин. Двухнедельный карантин заключается в том, что все прибывающие в Австралию люди, независимо от национальности, от гражданства должны в обязательном порядке уйти на самоизоляцию. Эта самоизоляция должна быть не дома. Т.е. я не мог поехать к своим друзьям, например. Моя самоизоляция проходила в Апарт отеле, в Сиднее. Я не имел права выходить на улицу. Еду мне доставляли из отеля, либо мои друзья. В основном, друзья. В отеле все работает по системе Nok and drop. Т.е если я звонил на ресепшн по любому поводу, например поменять полотенца или заказать туалетную бумагу, я звонил на ресепшн, ко мне приходили, стучали и через 20 секунд я имел право открыть дверь и все забрать, лежащее под дверью. Тоже самое касалось и еды. Также в отеле была очень четкая инструкция на 6 страницах, как себя вести в этой самоизоляции. Что я имею право, что я не имею право, куда имею право выходить, куда не имею право выходить. Были даны все телефоны и сайты министерства внутренних дел Австралии, Минздрава Австралии. Что делать и как себя вести в случае, если я обнаружил бы у себя какие-то симптомы коронавируса. Всё очень чётко ясно и расписано хорошо. И, в общем-то, я провёл хотя и скучные две недели, но довольно интересные в северном Сиднее в Апарт отеле. Австралия живет, как и большинство стран мира сейчас. Большинство учреждений закрыто на карантин или на самоизоляцию. Между всеми штатами Австралии на сегодняшний момент установлены лимиты в путешествиях. То есть, каждый штат живет своей собственной жизнью. Первая отделилась Тасмания. После Тасмании это сделали другие территории. И на сегодняшний момент даже внутри одного штата очень ограничено передвижение людей, т.е.вы не имеете права из пункта А в пункт Б просто сесть и поехать. Вам нужно иметь вескую причину, потому что полиция останавливает, полиция спрашивает, почему Вы покинули своё жильё. Можно выходить гулять в парк, где-то около часа, но в пределах определенной установленной зоны. Можно идти в магазин за покупками каких-то основных продуктов питания. На сегодняшний момент в магазинах в общем то есть всё. Были перебои небольшие с туалетной бумагой, с молочными продуктами, с какими-то сортами хлеба, но это было где-то неделю, примерно 10 дней назад. Сейчас всё стабилизировалась. Возможно вы не найдёте какого-то сорта вина. На сегодняшний момент пока алкоголь продаётся. По крайней мере в штате новый Южный Уэльс. Потому что западная Австралия — это где город Перт, там ввели ограничения на продажу спиртного, включая сидр и пиво. И некоторые штаты Австралии хотели последовать этому же примеру. Школы на сегодняшний момент практически все тоже закрыты, всё пришло на учёбу через онлайн. Закрыты все общественные заведения, шоппинг моллы, большие магазины, гипермаркеты, также церкви. И на сегодняшний момент уже почти 2 недели есть официальный запрет выезда австралийцев за пределы Австралия.

Австралийцы — люди очень законопослушные.

Все слушают то, что говорит правительство и Федеральное правительство штата. Поэтому людей не очень много на улицах. Все сохраняют дистанции полтора — два метра. Об этом говорят масса плакатов социальной рекламы на радио и на телевидении, поэтому в этом плане австралийцы ведут себя очень спокойно.

И это одна из наций, которой, я думаю, нужно подражать в этом плане, потому что они действуют так, как советуют специалисты и правительство.

Но я хочу сказать, что я очень люблю Литву, у меня очень много друзей живёт по всей Литве: и Вильнюсе, Каунасе, и в Паланге. Я пользуясь случаем, хочу передать огромное им всем привет. Я хочу сказать, что никто не ожидал, что так закроются быстро все границы и возможность путешествий, видеть друг друга. К сожалению мы должны пережить этот момент. Впервые в истории мы сталкиваемся с такой историей, поэтому желаю всем здоровья, всем пережить наилучшим способом и каким-то хорошим настроением. Всё-таки эти тяжелые дни самоизоляции, я думаю, что это должно рано или поздно закончится. Лучше, конечно, рано. И хотел бы, чтобы мы могли ездить к друг другу в гости, общаться и радоваться жизни. И самое главное, всем здоровья сто раз!