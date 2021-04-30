Новости Самоуправления

Самому храброму юноше или девушке в столице вручат премию

Автор Анжелика Орлёнок 11
Самому храброму юноше или девушке в столице вручат премию

Мэрия Вильнюса учредила премию имени  Мечислава Дордзика, которая будет вручаться ежегодно самому храброму юноше или девушке до 19 лет. 

Размер премии составляет 1 тыс. евро.

Премия будет вручаться 1 июня, в День защиты детей. Столичное самоуправление приглашает предлагать кандидатов на премию  Дордзика. Это можно сделать до 20 мая по адресу drasa@vilnius.lt.

Ученик ремесленной школы, 16-летний Мечислав Дордзик, погиб 23 апреля 1931 года при спасении во время наводнения маленького Хацкеля Хармаца. К сожалению, оба погибли. В Вильнюсе в 1933 году стараниями польской и еврейской общин города ему был установлен памятник. О смелом молодом человеке напоминает памятная доска на улице Майронё.

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