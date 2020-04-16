Listen to «Самоуправления ищут дежурных опекунов» on Spreaker.



В шести самоуправлениях страны – в Утене, Биржай, Неринге, Пренай, Ретавасе и Шилуте – до сих пор нет ни одного дежурного опекуна. Об этом сообщает Служба защиты прав ребенка.

В связи с этим дети из попавших в кризисную ситуацию семей попадают под институциональную опеку.

Самоуправления утверждают, что не могут найти желающих стать дежурными опекунами, хотя эта работа — оплачиваемая.

По данным Службы защиты прав ребенка, на данный момент во всей стране есть 205 дежурных опекунов, в их семьях временный приют получили 267 детей.