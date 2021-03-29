Самозанятые лица могут подавать заявки на получение субсидии

Люди, которые осуществляют индивидуальную деятельность или работают по бизнес-удостоверению, могут подавать заявки на получение одноразовой дополнительной выплаты.

Министерство экономики и инноваций разъясняет, что среди видов деятельности, которая непосредственно или косвенно ограничивается в период пандемии, есть немало таких направлений, в которых работают самозанятые люди. Новая помощь должна помочь им справиться с негативными последствиями пандемии COVID-19.

Эта выплата – одноразовая, в дополнение к ежемесячной, которую уже получают такие лица от Службы занятости (260 евро).

Субсидия напрямую связана с уплаченным в позапрошлом году подоходным налогом (GPM). Размер выплаты составит 100 процентов от суммы уплаченного налога, но не менее 100 евро и не более 18 минимальных зарплат (почти 11 тыс. евро).

Претендовать на нее могут лица, индивидуальная деятельность которых является основной, и она была остановлена во время карантина.

Если человек начал индивидуальную деятельность в 2020 году и осуществлял ее непрерывно, или с перерывами, в течение не менее 90 календарных дней, размер субсидии составит 100 евро.

Лица, доход которых в прошлом году составлял более 3 минимальных зарплат в месяц или 36 минимальных зарплат в год, а также те, кто получает большой доход от другой деятельности (например, зарплату), претендовать на субсидию не смогут.

Ориентировочная общая сумма выплат составляет 20 млн евро. Государственная налоговая инспекция формирует список лиц, потенциально имеющих право на субсидию. Эти лица уже могут подавать заявки на ее получение. Рассматривать заявки будет Литовское агентство помощи бизнесу.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.