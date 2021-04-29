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Самозанятые лица по-прежнему могут обращаться за получением субсидии

Автор Анжелика Орлёнок 72
Самозанятые лица по-прежнему могут обращаться за получением субсидии

Месяц назад стартовала программа помощи самозанятым людям. Напомним, что люди, которые осуществляют индивидуальную деятельность или работают по бизнес-удостоверению, все еще могут обращаться за получением субсидии. 

Эта выплата – одноразовая, в дополнение к ежемесячной, которую уже получают такие лица от Службы занятости (260 евро). 

Условия получения субсидии

Субсидия напрямую связана с уплаченным в позапрошлом году подоходным налогом (GPM). Размер выплаты составляет 100 процентов от суммы уплаченного налога, но не менее 100 евро и не более 18 минимальных зарплат (почти 11 тыс. евро).

Если человек начал индивидуальную деятельность в 2020 году и осуществлял ее непрерывно, или с перерывами, в течение не менее 90 календарных дней, размер субсидии составит 100 евро.

Лица, доход которых в прошлом году составлял более 3 минимальных зарплат в месяц или 36 минимальных зарплат в год, а также те, кто получает большой доход от другой деятельности (например, зарплату), претендовать на субсидию не могут.

Как подать заявку на субсидию?

Заявка подается через Mano VMI. Для того чтобы подключиться к Mano VMI, на титульной странице портала Государственной налоговой инспекции www.vmi.lt, нажмите Prisijungti ir выберите там Mano VMI

Подключиться к Mano VMI удобнее всего через систему электронного банкинга или при помощи средств VMI

После подключения к Mano VMI в списке самых часто выбираемых услуг выберите Pateikti paraišką individualią veiklą vykdančio asmens subsidijai gauti («Подать заявку на получение субсидии лицам, осуществляющим индивидуальную деятельность»)

В открывшемся окошке выберите Pildyti dokumentą portale («Заполнить документ на портале»), затем нажмите Toliau (Далее)

Ознакомьтесь с документом, нажмите Patvirtinti («Подтвердить»)

В следующем окошке Paslaugos užsakymo tvirtinimo būdas нажмите Toliau («Далее»)

Ваша заявка отправлена.

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