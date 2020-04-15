Самозанятые могут подавать налоговые декларации

Декларация налогов в этом году началась 15 апреля, но только для тех, кто занимается индивидуальной деятельностью.

Остальные граждане Литвы сдавать декларации смогут с 22 апреля. Это сделано специально, чтобы консультанты (которые теперь работают только по телефону) смогли обеспечить качественное обслуживание.

Налоговые декларации за 2019-ый год, нужно сдать до 1 июля.

В этом году заполнение деклараций, представляют из себя тест, отвечая на вопросы которого, вы одновременно заполняете налоговую декларацию. Это значит, что каждый, кто подключится к системе, шаг за шагом будет отвечать на задаваемые ему вопросы.

Часть информации уже будет введена, часть придется дополнить самим (отвечая на вопросы).

Например, покупка недвижимости, аренда жилья и т.п. После заполнения декларации человек сразу видит, сколько он должен заплатить или сколько ему вернут. Рядом с указанной суммой платежа будет возможность сразу перейти и заплатить деньги в электронной системе банков. По всем возникшим вопросам можно звонить по телефону 1882 или связываться со специалистами по интернету.