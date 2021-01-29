Самозанятые работники могут обращаться за помощью

Столкнувшиеся с финансовыми проблемами из-за карантина самозанятые работники уже могут обращаться по поводу госпомощи.

Тем, кто занимается индивидуальной деятельностью, внесенной в список пострадавших от пандемии, помощь будет предоставлена автоматически. А если вашей деятельности нет в списке, обращаться в налоговую инспекцию следует самому, через систему Mano VMI. Пострадавшим жителям страны до конца апреля, и еще два месяца спустя, не будут проводиться взыскания налогов и насчитываться пеня. Также можно составить договор о беспроцентном налоговом кредите.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.