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Самозанятые работники могут обращаться за помощью

Автор RUSRADIO LT 23

Столкнувшиеся с финансовыми проблемами из-за карантина самозанятые работники уже могут обращаться по поводу госпомощи.

Тем, кто занимается индивидуальной деятельностью, внесенной в список пострадавших от пандемии, помощь будет предоставлена автоматически. А если вашей деятельности нет в списке, обращаться в налоговую инспекцию следует самому, через систему Mano VMI. Пострадавшим жителям страны до конца апреля, и еще два месяца спустя, не будут проводиться взыскания налогов и насчитываться пеня. Также можно составить договор о беспроцентном налоговом кредите.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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