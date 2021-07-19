Паутина

Самую старую бутылку виски продали за 137,5 тысячи долларов

Автор Эвелина Никанорова 1
Самую старую бутылку виски продали за 137,5 тысячи долларов

В США продали на аукционе бутылку виски, считающуюся самой старой в мире. Она ушла с молотка за 137,5 тысячи долларов. Об этом сообщает журнал Food&Wine.

Эксперты ожидали, что выручка от продажи бутылки Old Ingledew составит от 20 до 40 тысяч долларов, но во время торгов стоимость лота в несколько раз превысила их оценку.

Считается, что проданный виски был разлит около 250 лет назад в американском городе Лаграндж, штат Джорджия. В 1902 году обладателем старейшей бутылки стал знаменитый финансист Джон Пирпонт Морган-старший.

По словам Джозефа Хаймана, эксперта по редким алкогольным напиткам американского аукционного дома Skinner, в один из визитов в Джорджию Морган-старший купил три бутылки Old Ingledew общей стоимостью около 7,6 тысячи долларов.

Виски хранился в его погребе, пока в начале 1940-х сын финансиста не отдал его в подарок. «Самая старая из известных бутылок виски» досталась политику Джеймсу Бирнсу , а две другие получили Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн, 32-й и 33-й президенты США.

Позднее Бирнс передарил бутылку близкому другу и соседу Фрэнсису Дрейку, семья которого хранила ее на протяжении трех поколений.

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