Самые интересные экранизации произведений Шекспира, которые связаны с его пьесами

Розенкранц и Гильденштерн мертвы / Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990)
Современные зрители назвали бы эту картину спин-оффом «Гамлета». Комедийная история второстепенных персонажах пьесы Шекспира. В главных ролях Гари Олдмэн и Тим Рот.
Много шума из ничего / Much Ado About Nothing (1993)
От любви до ненависти всего один шаг. Друзья Бенедикта и Беатричи решают провернуть хитроумный план и попытаться сблизить парочку, которая терпеть друг друга не может. В главных ролях: Кеннет Брана, Майкл Китон, Киану Ривз, Эмма Томпсон и Дензел Вашингтон.
Король Лев / The Lion King (1994)
Львёнок Симба познаёт горе утраты. Его отец становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Вольная экранизация «Гамлета» – настоящий шедевр анимации.
Ромео + Джульетта / Romeo + Juliet (1996)
Влюбленных играют Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс. События трагедии перенесены в наши дни, но несмотря на это по прежнему «нет повести печальнее на свете».
Сон в летнюю ночь / A Midsummer Night’s Dream (1999)
Романтичный и красивый фильм где переплелись эльфы, любовь, зелье, волшебный лес и Италию XIX века. В главных ролях Мишель Пфайффер, Кевин Клайн, Стэнли Туччи, Софи Марсо и Кристиан Бэйл.
Венецианский купец / The Merchant of Venice (2004)
Жизнерадостные венецианцы недолюбливают и высмеивают угрюмого ростовщика Шейлока, он отвечает им лютой ненавистью. Но тут вмешивается женщина. В главных ролях Аль Пачино и Джереми Айронс.
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