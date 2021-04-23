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Новости Что посмотреть

Самые интересные экранизации произведений Шекспира, которые связаны с его пьесами

Автор Gintaras Zukas 194
В Великобритании и во всем мире 23 апреля отмечается день рождения величайшего английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира.

Розенкранц и Гильденштерн мертвы / Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990)

Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990)

Современные зрители назвали бы эту картину спин-оффом «Гамлета». Комедийная история второстепенных персонажах пьесы Шекспира. В главных ролях Гари Олдмэн и Тим Рот.

Много шума из ничего / Much Ado About Nothing (1993)

Much Ado About Nothing (1993)

От любви до ненависти всего один шаг. Друзья Бенедикта и Беатричи решают провернуть хитроумный план и попытаться сблизить парочку, которая терпеть друг друга не может. В главных ролях: Кеннет Брана, Майкл Китон, Киану Ривз, Эмма Томпсон и Дензел Вашингтон.

Король Лев / The Lion King (1994)

The Lion King (1994)

Львёнок Симба познаёт горе утраты. Его отец становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Вольная экранизация «Гамлета» – настоящий шедевр анимации.

Ромео + Джульетта / Romeo + Juliet (1996)

Ромео + Джульетта / Romeo + Juliet (1996)

Влюбленных играют Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс. События трагедии перенесены в наши дни, но несмотря на это по прежнему «нет повести печальнее на свете».

Сон в летнюю ночь / A Midsummer Night’s Dream (1999)

A Midsummer Night’s Dream (1999)

Романтичный и красивый фильм где переплелись эльфы, любовь, зелье, волшебный лес и Италию XIX века. В главных ролях Мишель Пфайффер, Кевин Клайн, Стэнли Туччи, Софи Марсо и Кристиан Бэйл.

Венецианский купец / The Merchant of Venice (2004)

Венецианский купец / The Merchant of Venice (2004)

Жизнерадостные венецианцы недолюбливают и высмеивают угрюмого ростовщика Шейлока, он отвечает им лютой ненавистью. Но тут вмешивается женщина. В главных ролях Аль Пачино и Джереми Айронс.

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Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

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Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,

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