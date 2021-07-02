С отменой карантина оживляется и культурная жизнь в столице. В этой подборке – самые интересные мероприятия наступающих выходных.

Сегодня, 2 июля, в 19:00 в Вильнюсе состоится открытие летнего музыкального фестиваля Kristupo festivalis. Мероприятие пройдет на набережной Нерис между Зеленым мостом и мостом Короля Миндаугаса. Во время праздника на реке Нерис выступит Литовский военный оркестр. Вход свободный. Подробнее.

Завтра, в субботу, 3 июля в Литве пройдет «Ночь музеев». Около 30 музеев Литвы подготовили мероприятия с развлечениями, сюрпризами, тематическими экскурсиями, дискуссиями, лекциями, презентациями выставок, кинопоказами и т.д. Все мероприятия «Ночи музеев» – бесплатные. Подробнее.

3 и 4 июля в Вильнюсе будет проходить фестиваль Open House Vilnius. Во время фестиваля можно будет посетить более 50 архитектурных объектов разных стилей и временных периодов, которые обычно недоступны или малодоступны широкой общественности. Подробнее.

С 3 по 6 июля в столичном парке Вингис каждый вечер с 20:00 до 21:30 будет проходить конкурс воздушных шаров Karaliaus Mindaugo taurė 2021. Подробнее.

До 30 июля в Вильнюсе продлится Международный фестиваль современного танца Naujasis Baltijos šokis 2021, «Новый балтийский танец 2021». На различных площадках в музеях и на улицах столицы выступят артисты из Португалии, Германии, Люксембурга, Чехии, Польши и Беларуси. Подробнее.

А в начале следующей недели — во вторник, 6 июля, в Литве будет отмечаться национальный праздник — День государственности, приуроченный ко дню коронации князя Миндаугаса. По всей стране в честь этого дня пройдет множество интересных мероприятий. Но о них мы еще расскажем подробнее.