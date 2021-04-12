Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Городской ковбой / Concrete Cowboy (фильм)
Трудного подростка на лето отправляют к отцу, с которым он давно не виделся. Постепенно мальчик сближается с филадельфийской общиной чернокожих ковбоев. В главной роли – Идрис Эльба.
Змей / The Serpent (сериал, 1 сезон)
Семидесятые годы. Беспощадный убийца Шарль Сображ охотится на туристов, путешествующих по «тропе хиппи» в Юго-Восточной Азии. На основе реальных событий.
Сила Грома / Thunder Force (фильм)
Две подруги детства становятся супергероинями и объединяются для борьбы с преступностью, после того как одна из них создает формулу, которая дает обычным людям суперсилы. В главных ролях Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер.
Папа, перестань меня позорить! / Dad Stop Embarrassing Me (сериал, 1 сезон)
К отцу-одиночке, владельцу косметической компании, переезжает жить его дочь-подросток с непростым характером. Теперь ему предстоит ощутить все прелести отцовства. В главной роли – Джейми Фокс.
Дальний космос / Stowaway (фильм)
Экипаж космического корабля, направляющегося на Марс, обнаруживает на борту случайного пассажира. Теперь по пути к Марсу экипажу предстоит столкнуться с многими опасностями.
Тень и кость / Shadow and Bone (сериал, 1 сезон)
В мире, разделенном на две части барьером вечной темноты, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат обнаруживает в себе невероятную силу, которая может объединить страну.
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