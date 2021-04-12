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Новости Что посмотреть

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Автор Gintaras Zukas 73
В кино-подборке самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Городской ковбой / Concrete Cowboy (фильм)

Премьера: 2 апреля

Городской ковбой / Concrete Cowboy (фильм)

Трудного подростка на лето отправляют к отцу, с которым он давно не виделся. Постепенно мальчик сближается с филадельфийской общиной чернокожих ковбоев. В главной роли – Идрис Эльба.

Змей / The Serpent (сериал, 1 сезон)

Премьера: 2 апреля

Змей / The Serpent (сериал, 1 сезон)

Семидесятые годы. Беспощадный убийца Шарль Сображ охотится на туристов, путешествующих по «тропе хиппи» в Юго-Восточной Азии. На основе реальных событий.

Сила Грома / Thunder Force (фильм)

Премьера: 9 апреля

Сила Грома / Thunder Force (фильм)

Две подруги детства становятся супергероинями и объединяются для борьбы с преступностью, после того как одна из них создает формулу, которая дает обычным людям суперсилы. В главных ролях Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер.

Папа, перестань меня позорить! / Dad Stop Embarrassing Me (сериал, 1 сезон)

Премьера: 14 апреля

Папа, перестань меня позорить! / Dad Stop Embarrassing Me (сериал, 1 сезон)

К отцу-одиночке, владельцу косметической компании, переезжает жить его дочь-подросток с непростым характером. Теперь ему предстоит ощутить все прелести отцовства. В главной роли – Джейми Фокс.

Дальний космос / Stowaway (фильм)

Премьера: 22 апреля

Дальний космос / Stowaway (фильм)

Экипаж космического корабля, направляющегося на Марс, обнаруживает на борту случайного пассажира. Теперь по пути к Марсу экипажу предстоит столкнуться с многими опасностями.

Тень и кость / Shadow and Bone (сериал, 1 сезон)

Премьера: 23 апреля

Тень и кость / Shadow and Bone (сериал, 1 сезон)

В мире, разделенном на две части барьером вечной темноты, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат обнаруживает в себе невероятную силу, которая может объединить страну.

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Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

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2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

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Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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Предсказания на 2021 год от Милы и Жени

RUSRADIO LT 8 января, 2021

Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,

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Эвелина Никанорова 28 октября, 2020

С 30 октября в кинотеатрах Литвы Давай поиграем / Come Play Одинокий юноша Оливер “живет” в своем смартфоне. Однажды таинственное существо решает

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Disney выпустил трогательный мини-мультик накануне рождественских и новогодних праздников.  Короткометражный мультфильм под названием «From Our Family

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