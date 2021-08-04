Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Виво / Vivo (2021)
6 августа
Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для его возлюбленной Марты.
Беккет / Beckett (2021)
13 августа
После автокатастрофы в Греции американский турист Беккет оказывается в эпицентре опасного политического заговора и вынужден спасаться бегством. В главной роли Джон Дэвид Вашингтон.
Малышка / Sweet Girl (2021)
20 августа
Отец остался один с дочкой после убийства жены неизвестными. Не в силах ждать, пока полиция расследует дело, он клянется сам найти и покарать преступников. В главной роли Джейсон Момоа.
Кафедра / The Chair (2021)
20 августа
Сериал рассказывает о докторе Чи-Юн Ким и ее новой должности заведующей кафедрой английского языка в престижном университете Пемброк. Будучи первой женщиной в этой роли и находясь в окружении белых коллег, Чи-Юн сталкивается с рядом уникальных сложностей. В главной роли звезда “Анатомии Грей” и “Убивая Еву” – Сандра О.
Ведьмак. Кошмар Волка / The Witcher: Nightmare of the Wolf
23 августа
Задолго до обучения Геральта Весемир начинает свой путь ведьмака после того, как таинственный Деглан забирает его по Праву неожиданности.
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.
Самые интересные премьеры Netflix в июне
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и
Топ-6 фильмов с летним настроением
Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион
Фильмы о средневековье
29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.