Что посмотреть

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Автор Gintaras Zukas 543
Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Виво / Vivo (2021)

6 августа

Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для его возлюбленной Марты.

Беккет / Beckett (2021)

13 августа

После автокатастрофы в Греции американский турист Беккет оказывается в эпицентре опасного политического заговора и вынужден спасаться бегством. В главной роли Джон Дэвид Вашингтон.

Малышка / Sweet Girl (2021)

20 августа

Отец остался один с дочкой после убийства жены неизвестными. Не в силах ждать, пока полиция расследует дело, он клянется сам найти и покарать преступников. В главной роли Джейсон Момоа.

Кафедра / The Chair (2021)

20 августа

Сериал рассказывает о докторе Чи-Юн Ким и ее новой должности заведующей кафедрой английского языка в престижном университете Пемброк. Будучи первой женщиной в этой роли и находясь в окружении белых коллег, Чи-Юн сталкивается с рядом уникальных сложностей. В главной роли звезда “Анатомии Грей” и “Убивая Еву” – Сандра О.

Ведьмак. Кошмар Волка / The Witcher: Nightmare of the Wolf

23 августа

Задолго до обучения Геральта Весемир начинает свой путь ведьмака после того, как таинственный Деглан забирает его по Праву неожиданности.

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Gintaras Zukas 2021-05-27

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

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Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года

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