Представляем самые интересные фильмы и сериалы Netflix в августе

Сериал рассказывает о докторе Чи-Юн Ким и ее новой должности заведующей кафедрой английского языка в престижном университете Пемброк. Будучи первой женщиной в этой роли и находясь в окружении белых коллег, Чи-Юн сталкивается с рядом уникальных сложностей. В главной роли звезда “Анатомии Грей” и “Убивая Еву” – Сандра О.