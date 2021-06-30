Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

Трилогия фильмов ужасов, которая рассказывает о проклятии, которое преследует город Шедисайд уже много веков. Понравится тем, кто любит «Очень странные дела» и «Оно».

1-ая часть расскажет как в 1994 году группа подростков обнаруживает, что ужасающие события, которые преследовали их город на протяжении многих поколений, могут быть связаны — и что они могут стать следующими целями загадочного убийцы.

2-ая часть переносит нас в 1978, когда неизвестный убийца терроризирует детский лагерь «Найтвинг», превращая веселое лето в борьбу за выживание. Чтобы понять причину этих событий, ребятам надо оставить позади свои различия и обратиться к истории своего городка, пока ещё не поздно всё исправить.

3-ья часть рассказывает о 1666 году, когда в городе бушевала охота на ведьм, Дина узнает правду о Саре Файер и проклятии, наложенном на жителей.