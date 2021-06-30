Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

Улица страха. 1-3 часть: 1994, 1978, 1666 (2021) 18+
(фильмы ужасов)
02, 09, 16 июля
Трилогия фильмов ужасов, которая рассказывает о проклятии, которое преследует город Шедисайд уже много веков. Понравится тем, кто любит «Очень странные дела» и «Оно».
1-ая часть расскажет как в 1994 году группа подростков обнаруживает, что ужасающие события, которые преследовали их город на протяжении многих поколений, могут быть связаны — и что они могут стать следующими целями загадочного убийцы.
2-ая часть переносит нас в 1978, когда неизвестный убийца терроризирует детский лагерь «Найтвинг», превращая веселое лето в борьбу за выживание. Чтобы понять причину этих событий, ребятам надо оставить позади свои различия и обратиться к истории своего городка, пока ещё не поздно всё исправить.
3-ья часть рассказывает о 1666 году, когда в городе бушевала охота на ведьм, Дина узнает правду о Саре Файер и проклятии, наложенном на жителей.
Обитель зла: Бесконечная тьма (2021) 18+
(аниме)
08 июля
Уже десятилетия существуют игры «Resident Evil», а также несколько фильмов с Милой Йовович в главной роли. На этот раз Netflix представляет аниме-сериал из той же вселенной. История расскажет о Клэр Редфилд и Леоне Кеннеди, которые расследуют правительственный заговор и натыкаются на нечто ужасное.
Охотники на троллей: Восстание титанов (2021) 6+
(мультфильм)
21 июля
Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо придумал мир городка Аркадии в 2016-ом году. Тогда и появился анимационный сериал «Охотники на троллей», который рассказывал о Джиме, который находит волшебный амулет и становится защитником города от злобных троллей. В 2018-ом появился сериал «Трое внизу», который рассказывает об инопланетных подростках, которые вынуждены скрываться в Аркадии под видом подростков. В сериале 2020-ого «Маги: Истории Аркадии” нам рассказали об ученике Мерлина, который помогает разрешить конфликт между мирами людей, троллей и магов. И вот в полнометражном продолжении «Охотники на троллей: Восстание титанов», герои трех анимационных сериалов объединяются перед лицом таинственного врага, который намерен захватить мир.
Королевство зомби: А Син с Севера (2021) 18+
(зомби-фильм)
23 июля
В 2019-ом году Netflix представил корейский зомби-сериал «Королевство зомби». История сериала происходит в феодальной Корее, на которую нападает зомби-вирус. Принц и наследник престола пытается защитить страну от гибели. 23 июля Netflix представит предысторию сериала, которая расскажет о том, откуда этот вирус появился в средневековой Корее.
Последнее письмо от твоего любимого (2021) 12+
(мелодрама)
23 июля
Девушка-журналист случайно находит письма двух любовников, которые они писали в 60-ых годах. Погрузившись в их переписку, она решает узнать всю историю тайного романа. В главных ролях Шейлин Вудли и Фелисити Джонс.
Последний наёмник (2021) 18+
(боевик)
30 июля
Загадочный тайный агент, осужденный правительством, вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация. После долгого бездействия, в главной роли Жан-Клод Ван Дамм. Фирменный шпагат – присутствует.
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.
Самые интересные премьеры Netflix в июне
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На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов
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В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.