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Что посмотреть

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

Автор Gintaras Zukas 417
Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

Улица страха. 1-3 часть: 1994, 1978, 1666 (2021) 18+

(фильмы ужасов)

02, 09, 16 июля

Трилогия фильмов ужасов, которая рассказывает о проклятии, которое преследует город Шедисайд уже много веков. Понравится тем, кто любит «Очень странные дела» и «Оно».

1-ая часть расскажет как в 1994 году группа подростков обнаруживает, что ужасающие события, которые преследовали их город на протяжении многих поколений, могут быть связаны — и что они могут стать следующими целями загадочного убийцы. 

2-ая часть переносит нас в 1978, когда неизвестный убийца терроризирует детский лагерь «Найтвинг», превращая веселое лето в борьбу за выживание. Чтобы понять причину этих событий, ребятам надо оставить позади свои различия и обратиться к истории своего городка, пока ещё не поздно всё исправить. 

3-ья часть рассказывает о 1666 году, когда в городе бушевала охота на ведьм, Дина узнает правду о Саре Файер и проклятии, наложенном на жителей. 

Обитель зла: Бесконечная тьма (2021) 18+

(аниме)

08 июля

Уже десятилетия существуют игры «Resident Evil», а также несколько фильмов с Милой Йовович в главной роли. На этот раз Netflix представляет аниме-сериал из той же вселенной. История расскажет о Клэр Редфилд и Леоне Кеннеди, которые расследуют правительственный заговор и натыкаются на нечто ужасное. 

Охотники на троллей: Восстание титанов (2021) 6+

(мультфильм)

21 июля

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо придумал мир городка Аркадии в 2016-ом году. Тогда и появился анимационный сериал «Охотники на троллей», который рассказывал о Джиме, который находит волшебный амулет и становится защитником города от злобных троллей. В 2018-ом появился сериал «Трое внизу», который рассказывает об инопланетных подростках, которые вынуждены скрываться в Аркадии под видом подростков. В сериале 2020-ого «Маги: Истории Аркадии” нам рассказали об ученике Мерлина, который помогает разрешить конфликт между мирами людей, троллей и магов. И вот в полнометражном продолжении «Охотники на троллей: Восстание титанов», герои трех анимационных сериалов объединяются перед лицом таинственного врага, который намерен захватить мир. 

Королевство зомби: А Син с Севера (2021) 18+

(зомби-фильм)

23 июля

В 2019-ом году Netflix представил корейский зомби-сериал «Королевство зомби». История сериала происходит в феодальной Корее, на которую нападает зомби-вирус. Принц и наследник престола пытается защитить страну от гибели. 23 июля Netflix представит предысторию сериала, которая расскажет о том, откуда этот вирус появился в средневековой Корее. 

Последнее письмо от твоего любимого (2021) 12+

(мелодрама)

23 июля

Девушка-журналист случайно находит письма двух любовников, которые они писали в 60-ых годах. Погрузившись в их переписку, она решает узнать всю историю тайного романа. В главных ролях Шейлин Вудли и Фелисити Джонс.

Последний наёмник (2021) 18+

(боевик)

30 июля

Загадочный тайный агент, осужденный правительством, вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация. После долгого бездействия, в главной роли Жан-Клод Ван Дамм. Фирменный шпагат – присутствует.

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

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Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

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На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

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Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в июле

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

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