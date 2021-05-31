Самые интересные премьеры Netflix в июне

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021)
4 июня
Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и таких же, как он, детей-гибридов, начинает искать ответы.
Неспящие / Awake (2021)
9 июня
В результате глобальной катастрофы перестают работать электронные приборы и люди теряют способность спать. Мир погружается в хаос. Только у Джилл, возможно, есть ключ к спасению – ее собственная дочь.
Люпен. 2 часть / Lupin (2021)
11 июня
Двадцать пять лет назад, отец Асана Диопа умер после обвинения в преступлении, которого он не совершал. Теперь Диоп намеревается отомстить богатой семье, которая стала причиной смерти его отца. В главной роли Омар Си.
Волшебный дракон / Wish Dragon (2021)
11 июня
Обычный парень случайно высвобождает из чайника розового дракона, исполняющего желания. Дракон много веков просидел в заточении, и теперь ему ужасно интересно, как за это время изменился мир. Продюсер мультфильма Джеки Чан.
Отцовство / Fatherhood (2021)
18 июня
Мэтт, чья жена умерла во время родов, оказывается один с маленькой дочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребёнке. В главной роли комик Кевин Харт.
Гладко на бумаге / Good on Paper (2021)
23 июня
Стендап-комик Андреа Сингер годами ставила карьеру выше любви, пока не познакомилась с идеальным парнем. На первый взгляд у него нет недостатков, но так ли он безупречен на самом деле?
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