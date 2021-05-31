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Самые интересные премьеры Netflix в июне

Автор Gintaras Zukas 1302
Самые интересные премьеры Netflix в июне

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021)

4 июня

Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и таких же, как он, детей-гибридов, начинает искать ответы.

Неспящие / Awake (2021)

9 июня

В результате глобальной катастрофы перестают работать электронные приборы и люди теряют способность спать. Мир погружается в хаос. Только у Джилл, возможно, есть ключ к спасению – ее собственная дочь.

Люпен. 2 часть / Lupin (2021)

11 июня

Двадцать пять лет назад, отец Асана Диопа умер после обвинения в преступлении, которого он не совершал. Теперь Диоп намеревается отомстить богатой семье, которая стала причиной смерти его отца. В главной роли Омар Си.

Волшебный дракон / Wish Dragon (2021)

11 июня

Обычный парень случайно высвобождает из чайника розового дракона, исполняющего желания. Дракон много веков просидел в заточении, и теперь ему ужасно интересно, как за это время изменился мир. Продюсер мультфильма Джеки Чан.

Отцовство / Fatherhood (2021)

18 июня

Мэтт, чья жена умерла во время родов, оказывается один с маленькой дочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребёнке. В главной роли комик Кевин Харт.

Гладко на бумаге / Good on Paper (2021)

23 июня

Стендап-комик Андреа Сингер годами ставила карьеру выше любви, пока не познакомилась с идеальным парнем. На первый взгляд у него нет недостатков, но так ли он безупречен на самом деле?

Больше киноновинок

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими

Самые интересные премьеры Netflix в июне

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Gintaras Zukas 2021-05-27

На этой неделе на экраны

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День

Самые интересные премьеры Netflix в июне

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

Самые интересные премьеры Netflix в июне

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-13

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

RUSRADIO LT 2021-01-04

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Фильмы о привидениях

Gintaras Zukas 2021-05-14

16 мая отмечается День танцев с привидениями. По этому поводу вашему вниманию подборка из 6 фильмов о призраках.

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с 7 мая

Gintaras Zukas 2021-05-06

Кинотеатры радуют разнообразием новинок. Мы представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с этой пятницы. Коротко обо всех премьерах.

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Киноновинки недели от RUSRADIO LT

RUSRADIO LT 2021-02-19

Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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