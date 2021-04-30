Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в мае

Семейка, которую едва ли можно назвать идеальной, отправляется в поездку на машине и оказывается посреди восстания роботов. Кто бы мог подумать: теперь они последняя надежда человечества на спасение!
Наследие Юпитера / Jupiter’s Legacy (2021) сериал
Первое поколение супергероев получило невероятные способности в 1930-х и с тех пор стало символом надежды и порядка. Спустя десятилетия их по-прежнему уважают и почитают, но вот их потомков, которые стали суперзвездами, больше волнует слава, нежели спасение мира.
Это анимационная антология, продюсерами которой выступили Дэвид Финчер и Тим Миллер. Все короткометражки в антологии выполнены в разных стилях анимации и жанрах — от комедии до хоррора. Каждая серия затрагивает различные тематики — от расизма и свободы воли до войны и человеческой природы.
Женщина в окне / The Woman in the Window (2021) фильм
Это история доктора Анны Фокс, живущей в уединении в ее доме в Нью-Йорке. Все дни напролет она проводит домаш шпионя за своими соседями. Однажды ночью Анна, глядя в окно, видит то, что явно не предназначалось для нее. В главных ролях: Эми Адамс, Гари Олдман, Энтони Маки.
В Лас-Вегасе произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наёмников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш. В главной роли Дэйв Батиста.
Halston / Холстон (2021) мини-сериал
Юэн Макгрегор исполняет главную роль в мини-сериале о молниеносном взлете и падении первого известного американского модельера.
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