Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в мае

Это история доктора Анны Фокс, живущей в уединении в ее доме в Нью-Йорке. Все дни напролет она проводит домаш шпионя за своими соседями. Однажды ночью Анна, глядя в окно, видит то, что явно не предназначалось для нее. В главных ролях: Эми Адамс, Гари Олдман, Энтони Маки.