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Новости Что посмотреть

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в мае

Автор Gintaras Zukas 250
Премьеры NETFLIX в мае

Митчеллы против машин / The Mitchells vs. the Machines (2021) мультфильм

30 апреля

Семейка, которую едва ли можно назвать идеальной, отправляется в поездку на машине и оказывается посреди восстания роботов. Кто бы мог подумать: теперь они последняя надежда человечества на спасение!

Наследие Юпитера / Jupiter’s Legacy (2021) сериал

7 мая

Первое поколение супергероев получило невероятные способности в 1930-х и с тех пор стало символом надежды и порядка. Спустя десятилетия их по-прежнему уважают и почитают, но вот их потомков, которые стали суперзвездами, больше волнует слава, нежели спасение мира.

Любовь. Смерть. Роботы / Love, Death & Robots (2021) 2 сезон сериала

14 мая

Это анимационная антология, продюсерами которой выступили Дэвид Финчер и Тим Миллер. Все короткометражки в антологии выполнены в разных стилях анимации и жанрах — от комедии до хоррора. Каждая серия затрагивает различные тематики — от расизма и свободы воли до войны и человеческой природы.

Женщина в окне / The Woman in the Window (2021) фильм

14 мая

Это история доктора Анны Фокс, живущей в уединении в ее доме в Нью-Йорке. Все дни напролет она проводит домаш шпионя за своими соседями. Однажды ночью Анна, глядя в окно, видит то, что явно не предназначалось для нее. В главных ролях: Эми Адамс, Гари Олдман, Энтони Маки.

Армия мертвецов / Army of the Dead (2021) фильм

21 мая

В Лас-Вегасе произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наёмников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.  В главной роли Дэйв Батиста.

Halston / Холстон (2021) мини-сериал

Юэн Макгрегор исполняет главную роль в мини-сериале о молниеносном взлете и падении первого известного американского модельера.

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Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

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Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

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2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

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Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,

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«‎Земля кочевников» – лучший фильм 2020 года

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По версии Национального общества кинокритиков США драма «‎Земля кочевников»‎ Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.

Disney рассказал новую рождественскую историю

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Disney выпустил трогательный мини-мультик накануне рождественских и новогодних праздников.  Короткометражный мультфильм под названием «From Our Family

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Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn», основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar.

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