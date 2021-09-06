Самые интересные фильмы и сериалы Netflix в сентябре

Бумажный дом / La casa de papel (сериал, 5 сезон. 1 часть)
3 сентября
Восемь воров берут заложников и запираются в Королевском монетном дворе Испании, пока криминальный авторитет манипулирует полицией, чтобы реализовать свой план. Полиция решается на штурм Национального банка Испании, где находятся грабители. Но несмотря на это, главные герои не собираются сдаваться. Они решают бороться до последнего, поставив на кон собственные жизни.
Сколько стоит жизнь? / Worth (фильм)
3 сентября
После терактов в Нью-Йорке 11 сентября адвокат должен сделать сложный выбор и определить сумму компенсаций за потерянные жизни. Основано на реальных событиях. В главных ролях Майкл Китон и Стэнли Туччи.
Кейт / Kate (2021)
10 сентября
Во время последнего задания безжалостную наемницу, работающую в Токио, отравили. У нее остается меньше 24 часов, чтобы выяснить, кто отдал этот приказ, и отомстить. В одной из ролей Вуди Харрельсон.
Ты против природы / You vs. Wild (сериал, 2 сезон)
14 сентября
Интерактивный сериал, в котором ваши решения помогут Беару Гриллсу выжить и достигнуть своей цели в самых суровых местах на земле. При просмотре сериалы, вы можете выбирать, что Гриллсу делать дальше.
Ночные тетради / Night Books (сериал, 1 сезон)
15 сентября
Любитель страшилок Алекс должен рассказывать пугающие истории каждую ночь. Иначе он и его новая подруга навсегда останутся в заколдованном доме. В главной роли звезда сериала “Джессика Джонс” Кристен Риттер.
Сексуальное просвещение / Sex Education (сериал, 3 сезон)
17 сентября
Благодаря маме-сексологу неуверенный в себе Отис знает ответы на все вопросы о сексе. Поэтому бунтарка Мэйв предлагает ему открыть клинику сексотерапии. В новом сезоне в школу приходит новый директор и у ребят начинаются новые проблемы.
My Little Pony. Новое поколение / My Little Pony: A New Generation (мультфильм)
24 сентября
Эквестрия раскололась. Но жизнерадостная героиня уверена, что единороги, пегасы и земные пони должны дружить. Клянемся копытцем, она пойдет на всё, чтобы это доказать.
Самые интересные фильмы и сериалы Netflix в сентябре
Бумажный дом / La casa de papel (сериал, 5 сезон. 1 часть) 3 сентября Восемь воров берут заложников и запираются в Королевском монетном дворе Испании, пока криминальный авторитет манипулирует полицией, чтобы реализовать свой план. Полиция решается на штурм Национального банка Испании, где находятся грабители. Но несмотря на это, главные герои не
Топ-6 фильмов 2012-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2012-го года Джанго освобожденный / Django Unchained (2012) Фильм Квентина Тарантино рассказывает об эксцентричном охотнике за головами, который отлавливает опасных преступников. Однажды он освобождает раба по имени Джанго, у которого свои мотивы и желание найти невесту. Тарантино в очередной раз
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов. Очередная глава Киновселенной Marvel, фильм ужасов Джеймса Вана, боевик с Майклом Китоном и Сэмюэлем Л.Джексоном, комедия о мошенницах и мультфильм про зверят. Шан-Чи и легенда Десяти колец / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) 13+ (комикс, боевик) Очередная глава Киновселенной Marvel на этот раз […]
Топ-6 фильмов 2011-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2011-го года. 1+1 / Intouchables (2011) Фильм, который сделал из Омара Си сначала звезду французского кино, а затем и мирового. Лента рассказывает о богатом аристократе Филиппе, который пострадав в результате несчастного случая, нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Драма с Николасом Кейджем, новый фильм Вуди Аллена, фильм об ограблении банки и новый ужастик. Свинья / Pig (2021) 16+ (драма) Охотник за трюфелями живет один в дикой Орегонской чаще. Когда его любимую трюфельную свинью похищают неизвестные люди, ему приходится броситься на её
Топ-6 фильмов 2010-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2010-го года. Начало / Inception (2010) Триллер Кристофера Нолана – лучший фантастический фильм 2000-ых. Рассказывает о Коббе, который является специалистом по воровству ценных секретов из глубин подсознания во время сна. Ему поступает предложение: не украсть, а внедрить идею во сне. Он собирает
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая драма, фильм ужасов и полнометражный Щенячий патруль. Воспоминания / Reminiscence (2021) 13+ (фантастический триллер) Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, помогает своим
Топ-6 фильмов 2009-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2009-го года Звездный путь / Star Trek (2009 Переосмысление знаменитого сериала “Звездный путь” 60-ых годов XX века. Вселенная сериала породила кучу фильмов, новых сериалов, комиксов, книг и конечно поклонников. И вот режиссер Джей-Джей Абрамс (создатель Lost’а) решил дать знаменитой франшизе новую
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский триллер-боевик. Главный герой / Free Guy (2021) 13+ (приключения) У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть
Топ-6 фильмов 2008-го года
Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года. Железный человек / Iron Man (2008) Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал старт всем фильмам по Мстителям в дальнейшем. Лента рассказывает о том, как миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к Афганским террористам, которые