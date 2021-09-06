Самые интересные фильмы и сериалы Netflix в сентябре

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2011-го года. 1+1 / Intouchables (2011) Фильм, который сделал из Омара Си сначала звезду французского кино, а затем и мирового. Лента рассказывает о богатом аристократе Филиппе, который пострадав в результате несчастного случая, нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой