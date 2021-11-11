Самые ожидаемые кинопремьеры в сети на этой неделе

Виктор Громов – легенда криминального мира. Он давно уже отошел от дел, и сейчас скрывается от подельников за тысячи километров от Москвы. В маленьком северном городке под названием Полярный-17. Здесь деньги и угрозы ничего не решают, а один человек может отстоять не только свой дом, но и край!