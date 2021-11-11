Самые ожидаемые кинопремьеры в сети на этой неделе

Седьмая симфония (сериал)
с 08 ноября
9 августа 1942 года дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу необходимо собрать исполнителей, которые исполнят седьмую симфонию Шостаковича. Однако музыкантов в Ленинграде фактически не осталось. В ролях: Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская и многие другие.
Родком (сериал, 2 сезон)
с 08 ноября
Продолжение телесериала покажет Сергея Шмелева в должности главы родительского комитета, пока его школьная любовь Света Суркова принимает на себя классное руководство. Внезапно директором школы становится мама Света, а супруг Светланы решает вернуть жену. Из этих ситуаций и придется выпутываться Сергею. В главной роли звезда «Кухни» и «Последнего богатыря» Виктор Хориняк.
Полярный (сериал, 2 сезон)
с 08 ноября
Виктор Громов – легенда криминального мира. Он давно уже отошел от дел, и сейчас скрывается от подельников за тысячи километров от Москвы. В маленьком северном городке под названием Полярный-17. Здесь деньги и угрозы ничего не решают, а один человек может отстоять не только свой дом, но и край!
Идентичность (фильм)
с 10 ноября
Нью-Йорк, 1920-е. Жизнь темнокожей женщины кардинально меняется, когда она встречает подругу детства, которая теперь выдает себя за белую. В главных ролях: Тесса Томпсон и Рут Негга.
Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал-антология)
с 10 ноября
Сериал представляет собой интерпретацию классических сказок Пушкина, в которой герои попадут в нашу реальность. Они в полной мере освоят новые технологии и предадутся современным порокам. Первая серия антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых» расскажет переосмысление сказки о Золотой Рыбке. В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Денис Шведов, Ирина Безрукова, Лолита Милявская.
В Бореньке чего-то нет (сериал)
с 11 ноября
Первый телесериал от «Квартета И». Действие разворачивается на банкете после окончания съемок нового фильма. Именно в этот вечер члены съёмочной группы не только пьют шампанское и едят салат, но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. В главных ролях весь «Квартет И».
Ничего страшного (сериал)
Секретное агентство «Ничего страшного» специализируется на несчастных случаях, связанных с буллингом, и исправляет их с помощью временной петли. Новое дело становится для Агента личным. Зрителям предстоит помочь агенту изменить судьбу целой семьи или даже предотвратить самоубийство.
Красное уведомление (фильм)
Агент ФБР преследует самого разыскиваемого в мире вора картин, но становится его невольным соучастником в попытке поймать мошенника, который всегда на шаг впереди. В главных ролях Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.
Психиатр по соседству (сериал)
Сериал основан на реальных событиях. Он рассказывает, как слишком обаятельный психиатр постепенно проникает в жизнь своего клиента, переезжает в его дом и даже убеждает своего пациента назначить его главой их семейного бизнеса. В главных ролях: Уилл Ферелл и Пол Радд.