Listen to «Самым популярным направлением после открытия границ оказалась Латвия» on Spreaker.

В выходные жители активно путешествовали по странам Балтии. По данным пограничников, в пятницу и субботу из Литвы в Латвию выехали, соответственно, почти 3500 и более 9700 наших сограждан. В свою очередь, к нам погостить приезжали почти 6000 латышей. Между тем, с сегодняшнего дня на границе Литвы и Латвии начинает работу еще один, уже четвертый, КПП Калвю — Мейтене. Пересекать границу в этом месте разрешено пешеходам и всем видам транспорта. Напомним, с прошлой недели граждане Литвы, Латвии и Эстонии могут беспрепятственно путешествовать между тремя странами без соблюдения двухнедельной изоляции. На границе достаточно при себе иметь только личные документы.